С Эвертона могут снять еще три очка за нарушение ФФП

В воскресенье (31 марта) "Эвертон" опубликовал отчетность за сезон 2022-23, в которой указал общий оборот в размере 172,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако, команда Шона Дайча также объявила об убытках в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов, которые добавились к убыткам в 45 миллионов фунтов стерлингов в 2021-22 годах и 121 миллион фунтов стерлингов в 2020-21 годах. Поэтому ирискам грозит еще снятие трех очков после публикации убытков за прошлый сезон.

Согласно последним отчетам, их общий убыток достиг 330,6 миллиона фунтов стерлингов, что в значительной степени связано с продолжением строительства нового стадиона "Брэмли-Мур Док". Известно, что сейчас продолжаются второе слушание, которое может привести к дальнейшему наказанию клуба. Вердикт ожидается по этому делу 8 апреля.

Напомним, что в ноябре прошлого года с "Эвертона" сняли 10 очков за нарушение ФФП, а уже в феврале команде вернули 4 пункта. Сейчас ириски находятся на 16-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 26 очков и опережают на 4 очка "Лутон", который находится в зоне вылета.