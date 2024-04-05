МЮ интересуется защитником Астон Виллы

Во время летнего трансферного окна "Юнайтед" будет стремиться укрепить свою защиту. Ожидается, что клуб будет преследовать молодых, местных талантов согласно новой трансферной политике сэра Джима Рэтклиффа.

По информации издания, красные дьяволы интересуются игроком "Астон Виллы" Эзрой Консой. "Юнайтед" был предупрежден о разочаровании защитника из-за его контрактной ситуации на "Вилла Парк" прошлым летом и включил англичанина в свой трансферный шорт-лист. Бирмингемцы надеются избежать больших продаж этим летом, особенно если будет обеспечена квалификация в Лигу чемпионов, хотя команда Унаи Эмери будет следить за финансовыми ограничениями фэйр-плей, которые могут заставить попрощаться с некоторыми игроками. Считается, что универсальность Консы, который одинаково хорошо играет как на позиции правого, так и центрального защитника, является частью его привлекательности для "Юнайтед", поскольку летом планирует сделать масштабные изменения в своем составе.

Добавим, что Эзра Конса в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился голом и результативной передачей.