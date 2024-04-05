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Почеттино - о своих эмоциях после хет-трика Палмера в ворота МЮ: Я тренер, а не клоун
Резкий ответ аргентинца на претензии критиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино рассказал о своей страстной реакции на камбэк "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед" (4:3).
"Страсть - это не означает быть сумасшедшим парнем, делающим глупости на боковой линии. Я не такой. Команда должна проявлять страсть, когда на поле есть 11 бегающих игроков, которые отчаянно пытаться вернуть мяч и забить гол.
Думаю, именно такую страсть должны видеть наши болельщики. Я должен быть хладнокровным и внимательным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце игры, конечно, можно показать свою страсть, как это сделал я. Это не цирк, где нужен клоун на боковой линии.
Мы одна из самых молодых команд в Европе, и нам (тренерскому штабу - прим.) нужно сохранять спокойствие и помогать футболистам. Я не клоун, а главный тренер. Если кому-то нужен клоун - найдите клоуна", - цитирует наставника "синих" The Standard.
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