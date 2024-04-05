  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино - о своих эмоциях после хет-трика Палмера в ворота МЮ: Я тренер, а не клоун
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - о своих эмоциях после хет-трика Палмера в ворота МЮ: Я тренер, а не клоун

Англия

Резкий ответ аргентинца на претензии критиков

Почеттино - о своих эмоциях после хет-трика Палмера в ворота МЮ: Я тренер, а не клоун

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино рассказал о своей страстной реакции на камбэк "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед" (4:3).

"Страсть - это не означает быть сумасшедшим парнем, делающим глупости на боковой линии. Я не такой. Команда должна проявлять страсть, когда на поле есть 11 бегающих игроков, которые отчаянно пытаться вернуть мяч и забить гол.

Думаю, именно такую страсть должны видеть наши болельщики. Я должен быть хладнокровным и внимательным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце игры, конечно, можно показать свою страсть, как это сделал я. Это не цирк, где нужен клоун на боковой линии.

Мы одна из самых молодых команд в Европе, и нам (тренерскому штабу - прим.) нужно сохранять спокойствие и помогать футболистам. Я не клоун, а главный тренер. Если кому-то нужен клоун - найдите клоуна", - цитирует наставника "синих" The Standard.

По теме
yellow-arrow
"Могут попасть в тюрьму". Зинченко объяснил, почему не призывал своих экс-друзей из РФ протестовать против войны
yellow-arrow
Ньюкасл летом планирует подписать защитника Кристал Пэлас летом
yellow-arrow
Энцо Фернандес: Мне нравится играть за Челси, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости