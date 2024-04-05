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Манчестер Сити заинтересовался хавбеком РБ Лейпциг

Англия
Обновлено

Дани Ольмо может перейти в АПЛ

Манчестер Сити заинтересовался хавбеком РБ Лейпциг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" уже некоторое время наблюдает за игрой полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

По информации издания BILD, "горожане" являются главными претендентами на трансфер игрока. Но полузащитником также заинтересовалась "Барселона", однако из-за финансовой ситуации у клуба почти нет шансов подписать Ольмо.

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Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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