Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2024

Английская Премьер-лига, 32 тур

6 апреля, 19:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Джон Брукс

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"Бывший тренер "Шахтера" принимает участие в чемпионской гонке АПЛ" - отличный заголовок для украинских СМИ. На этот раз (и еще в одном матче до финиша сезона) он частично сбудется, ведь команда Де Дзерби может запихнуть палки в колеса претенденту на титул. “Канонирам” отдают меньше шансов среди тройки лидеров, однако лондонцы все равно держат планку.

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Новости Брайтона

В прошлом поединке “чайки” посреди недели играли в гостях против “Брентфорда”. Несмотря на то, что “пчелы” перед тем выдали чуть ли не феноменальный матч против МЮ, с подопечными Де Дзерби было значительно труднее. Команда Томаса Франка за всю игру сумела всего пять раз пробить по воротам, в то время как “Брайтон” преобладал практически во всех показателях в несколько раз. Однако итоговые цифры на табло все равно зафиксировали ничью.

"Чайки" продолжают подтверждать статус крепкого середняка АПЛ. Пока команда находится на девятом месте, однако что до седьмой позиции, что до 12-й – тех же два очка. В последних пяти матчах чемпионата "Брайтон" победил только в одном. Более того, впереди команду ждет пять из семи поединков с командами, которые выше в турнирной таблице. Ситуация "не очень".

Кадры хозяев

Лазарет у Де Дзерби заполнен. Против "канониров" точно не сыграют Гилмор, Марч, Милнер, Хиншелвуд и Митома. Под вопросом еще и Фергюсон: он пропустил матч с "Брентфордом", но, возможно, успел восстановиться до этого поединка.

Новости Арсенала

В прошлую среду лондонцы более эффективно использовали свое преимущество над соперником в игре. Команда Артеты встречалась против одного из аутсайдеров чемпионата "Лутоном". "Канониры" забили два гола до перерыва, после чего довели матч до победы. Нет, действительно, во втором тайме атакующий пыл "Арсенала" полностью сгорел. "Шляпники" даже больше обостряли. Зинченко, кстати, вышел в старте и провел 74 минуты.

Борьба на вершине таблицы очень плотная. “Канониры” занимают второе место в этом триумвирате безоговорочных лидеров АПЛ. “Ливерпуль” идет первым и имеет на два очка больше, “Манчестер Сити” уступает одним зачетным пунктом “Арсеналу”. Впереди у "канониров" нет матчей против прямых конкурентов, однако будут еще встречи с "Астон Виллой", "Тоттенхэмом", "Челси", "Манчестер Юнайтед". Также есть еще матчи в Лиге чемпионов. Поэтому очки точно нужно набирать против “Брайтона” – задача далеко не из самых легких.

Кадры гостей

Тимбер до сих пор вне игры. Кроме него, в лазарете находился во время прошлого матча Сака. Он пропустил одну игру – против “Лутона”, но может быть готов сыграть сегодня.

Последние пять матчей Брайтона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

03.04. Брентфорд – Брайтон 0:0 (АПЛ)

31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

14.03. Брайтон – Рома 1:0 (ЛЕ)

10.03. Брайтон – Ноттингем Форест 1:0 (АПЛ)

07.03. Рома – Брайтон 4:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)

31.03. Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (АПЛ)

12.03. Арсенал – Порту 1:0 (4:2 в с. п.) (ЛЧ)

09.03. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

04.03. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:6 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Брайтона и Арсенала

17.12.23. Арсенал – Брайтон 2:0 (АПЛ)

14.05.23. Арсенал – Брайтон 0:3 (АПЛ)

31.12.22. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)

09.11.22. Арсенал – Брайтон 1:3 (Кубок лиги)

09.04.22. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 30 21 7 2 70 - 28 70 2 Арсенал Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68 3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67 4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59 5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57 6 Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 - 44 48 7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50 - 55 45 8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44 9 Брайтон Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43 10 Челси 29 12 7 10 53 - 50 43 11 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42 12 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41 13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39 14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30 15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28 16 Эвертон* 30 8 8 14 31 - 42 26 17 Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 - 53 25 18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22 19 Бернли 31 4 7 20 32 - 66 19 20 Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 - 80 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Арсенал

Прогноз матча Брайтон – Арсенал от UA-Football

"Чайки" не проиграют дома с сентября прошлого года. Это усложняет задачу "канонирам", которых устраивает только победа. Тем более, что за последние шесть матчей на "Амексе" "Арсенал" выиграл всего два. Однако в последнее время первые тайма "канонирам" удаются. Они попытаются и сегодня взять "чаек" блицкригом. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 2,18).