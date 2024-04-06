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К Мудрику может присоединиться Довбик. Челси ищет альтернативную замену Осимхену
У синих есть ряд целей в шорт-листе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает кого можно будет подписать, если трансфер Виктора Осимхена сорвется, сообщает GiveMeSport.
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По имеющейся информации, в случае срыва трансфера нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в "лондонский" клуб, "Челси" попытается подписать Виктора Дьёкереша из "Спортинга", Айвена Тоуни из "Брентфорда" или Артема Довбика из "Жироны". Из всех кандидатов "пенсионеры" склоны к покупке Довбика.
Напомним, "Челси" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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