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Постекоглу: Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне
У "шпор" трое таких футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о травмированных футболистах команды. В том числе он отметил, что бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне.
“Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне. Он восстанавливается. То же касается Форстера и Сессеньона”, - сказал Постекоглу.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Соломон перешел на правах аренды в "Фулгем". Прошлым летом израильтянин стал игроком "Тоттенхэма" на правах свободного агента.
В текущем сезоне он провел шесть матчей в составе "шпор" и отличился двумя ассистами.
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