Постекоглу: Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал о травмированных футболистах команды. В том числе он отметил, что бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне.

“Манор Соломон вряд ли сыграет в этом сезоне. Он восстанавливается. То же касается Форстера и Сессеньона”, - сказал Постекоглу.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Соломон перешел на правах аренды в "Фулгем". Прошлым летом израильтянин стал игроком "Тоттенхэма" на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел шесть матчей в составе "шпор" и отличился двумя ассистами.