Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Орлам сломали крылья. АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Видео голов и обзор матча
Подопечные Гвардиолы сделали еще один шаг навстречу чемпионству
Getty Images / Global Images Ukraine
Стартовый матч 32-го тура получился щедрым на голы. Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте и дали понять, что фавориту легко не будет.
Впрочем, очень быстро "Сити" восстановил паритет благодаря точному выстрелу Де Брюйне. Во 2-м тайме Кевин отметился еще двумя результативными действиями.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Орлы" пытались до последнего бороться с грандом, но смогли ответить лишь голевой атакой двух вышедших на замену футболистов.
Чемпионат Англии, 32-й тур.
6 апреля. Лондон. "Селхерст Парк"
Голы: Матета, 3, Эдуар, 86 – Де Брюйне 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66
Популярное сейчас
- Первая лига. Карпаты – Мариуполь 3:1. Волевая победа лидера
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО