Орлам сломали крылья. АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Видео голов и обзор матча

Стартовый матч 32-го тура получился щедрым на голы. Хозяева открыли счёт уже на 3-й минуте и дали понять, что фавориту легко не будет.

Впрочем, очень быстро "Сити" восстановил паритет благодаря точному выстрелу Де Брюйне. Во 2-м тайме Кевин отметился еще двумя результативными действиями.

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"Орлы" пытались до последнего бороться с грандом, но смогли ответить лишь голевой атакой двух вышедших на замену футболистов.

Чемпионат Англии, 32-й тур.

6 апреля. Лондон. "Селхерст Парк"

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4

Голы: Матета, 3, Эдуар, 86 – Де Брюйне 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66