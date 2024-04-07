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Игрок Астон Виллы лидирует в АПЛ по системе гол+пас, не забив ни одного пенальти

Англия

Не за горами и 30 результативных действий

Игрок Астон Виллы лидирует в АПЛ по системе гол+пас, не забив ни одного пенальти

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дубль нападающего бирмингемцев Олли Уоткинса помог вырвать ничью во вчерашнем матче против "Брентфорда". Форвард "Астон Виллы" теперь отстает лишь на один гол от Холанда, который лидирует в гонке бомбардиров АПЛ (у норвежца 19 забитых мячей).

Впрочем, если посмотреть на общее количество результативных действий, то именно англичанин является лидером в лиге: Олли Уоткинс принял участие в 28 случаях взятия ворот (18 голов + 10 пасов), что на 3 больше чем у его ближайшего преследователя Мохаммеда Салаха (16 голов + 9 пасов). Стоит отметить, что египтянин сыграл на 7 поединков меньше (а сегодня еще дерби "МЮ"-"Ливерпуль"), при этом форвард бирмингемцев не забивал ни одного пенальти в этом сезоне в АПЛ, тогда как нападающий красных реализовал их четырежды.

Стоит добавить, что Олли Уоткинс проводит свой лучший сезон в карьере, учитывая его результативность и успешность его клуба: "Астон Вилла" находится на 4-й позиции, опережая "Тоттенхэм" на три очка, который сыграл на две игры меньше. Кроме того, бирмингемцы продолжают борьбу за трофей Лиги конференций, где в 1/4 финала будут соревноваться с "Лиллем".

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Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Олли Уоткинс
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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