Аргентинский талант Ривер Плейт присоединится к Манчестер Сити в январе следующего года

Горожане этой зимой за 18,5 млн евро приобрели Клаудио Эчеверри у "Ривер Плейта". После приобретения 18-летнего полузащитника "Манчестер Сити" сразу отдал в аренду аргентинскому клубу.

Ожидается, что его путь в первую команду горожан будет похожим на путь Хулиана Альвареса, который также перешел из "Ривер Плейта" в 2022 году, а затем был возвращен в аренду. По информации английского издания, Клаудио Эчеверри останется в аргентинском гранде до следующей зимы, после чего он присоединится к команде Пепа Гвардиолы.

Добавим, что аргентинский полузащитник в этом году сыграл 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.