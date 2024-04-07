Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентинский талант Ривер Плейт присоединится к Манчестер Сити в январе следующего года
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Горожане этой зимой за 18,5 млн евро приобрели Клаудио Эчеверри у "Ривер Плейта". После приобретения 18-летнего полузащитника "Манчестер Сити" сразу отдал в аренду аргентинскому клубу.
Ожидается, что его путь в первую команду горожан будет похожим на путь Хулиана Альвареса, который также перешел из "Ривер Плейта" в 2022 году, а затем был возвращен в аренду. По информации английского издания, Клаудио Эчеверри останется в аргентинском гранде до следующей зимы, после чего он присоединится к команде Пепа Гвардиолы.
Добавим, что аргентинский полузащитник в этом году сыграл 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО