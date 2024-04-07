  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аргентинский талант Ривер Плейт присоединится к Манчестер Сити в январе следующего года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентинский талант Ривер Плейт присоединится к Манчестер Сити в январе следующего года

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Аргентинский талант Ривер Плейт присоединится к Манчестер Сити в январе следующего года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Горожане этой зимой за 18,5 млн евро приобрели Клаудио Эчеверри у "Ривер Плейта". После приобретения 18-летнего полузащитника "Манчестер Сити" сразу отдал в аренду аргентинскому клубу.

Ожидается, что его путь в первую команду горожан будет похожим на путь Хулиана Альвареса, который также перешел из "Ривер Плейта" в 2022 году, а затем был возвращен в аренду. По информации английского издания, Клаудио Эчеверри останется в аргентинском гранде до следующей зимы, после чего он присоединится к команде Пепа Гвардиолы.

Добавим, что аргентинский полузащитник в этом году сыграл 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Английская классика. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Уолкотт: Брайтону удалось очень хорошо изолировать Зинченко во время игры один в один
yellow-arrow
Имущество Александра Исаака подверглось ограблению
Манчестер Сити Ривер Плейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости