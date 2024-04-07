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Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами

Англия

Работа с фанатами вышла из-под контроля

Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами

Фото - Getty Images/James Chance

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Черный кот Джуд всегда старался развеселить публику на домашних матчах "супер обручей". По мнению поклонников команды из Внутреннего Лондона, мужчина хорошо выполнял свою работу и обеспечивал веселое настроение и праздничную атмосферу.

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Вот только руководство "Рейнджерс" имеет другое мнение на этот счет. Сообщается, что менеджмент уволил маскота. Якобы он постоянно танцевал с болельщицами, заигрывал и спрашивал номера телефонов.

Также в источнике отмечают, что фанаты негативно отреагировали на решение, поскольку у мужчины были хорошие коммуникационные навыки. Сейчас КПР занимает 17-е место в Чемпионшипе.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Симченко
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