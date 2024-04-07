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Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами
Работа с фанатами вышла из-под контроля
Фото - Getty Images/James Chance
Черный кот Джуд всегда старался развеселить публику на домашних матчах "супер обручей". По мнению поклонников команды из Внутреннего Лондона, мужчина хорошо выполнял свою работу и обеспечивал веселое настроение и праздничную атмосферу.
Вот только руководство "Рейнджерс" имеет другое мнение на этот счет. Сообщается, что менеджмент уволил маскота. Якобы он постоянно танцевал с болельщицами, заигрывал и спрашивал номера телефонов.
Также в источнике отмечают, что фанаты негативно отреагировали на решение, поскольку у мужчины были хорошие коммуникационные навыки. Сейчас КПР занимает 17-е место в Чемпионшипе.
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