Дофлиртовался: маскота КПР наказали за кокетство с болельщицами

Черный кот Джуд всегда старался развеселить публику на домашних матчах "супер обручей". По мнению поклонников команды из Внутреннего Лондона, мужчина хорошо выполнял свою работу и обеспечивал веселое настроение и праздничную атмосферу.

Вот только руководство "Рейнджерс" имеет другое мнение на этот счет. Сообщается, что менеджмент уволил маскота. Якобы он постоянно танцевал с болельщицами, заигрывал и спрашивал номера телефонов.

Также в источнике отмечают, что фанаты негативно отреагировали на решение, поскольку у мужчины были хорошие коммуникационные навыки. Сейчас КПР занимает 17-е место в Чемпионшипе.