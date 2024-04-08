Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Побил рекорд Джеррарда. Салах установил рекорд результативности на Олд Траффорд
Очередное результативное действие в логове врага
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем" (2:2). Спасательный гол для "мерсисайдцев" на 84-й минуте встречи забил Мохамед Салах.
Этот мяч стал для египтянина уже шестым на "Олд Траффорд". Как сообщает Opta, Салах установил рекорд результативности на этом стадионе для игрока из команды-соперника "Манчестер Юнайтед".
Предыдущее достижение принадлежало другой легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Он отличился на "Олд Траффорд" пятью точными ударами.
6 - Mo Salah has scored six Premier League goals at Old Trafford, the most of any visiting player in the competition's history, overtaking Steven Gerrard's five. Theatre. pic.twitter.com/rJhDQl1N16— OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2024
Всего на счету Мохамеда 17 голов и девять ассистов на текущем чемпионате Англии. Он занимает третье место в рейтинге бомбардиров АПЛ, уступая Эрлингу Холанду (19) и Олли Уоткинсу (18).
Сейчас этот сезон наименее результативен в карьере Салаха в "Ливерпуле" в рамках чемпионата. Правда, до конца первенства осталось еще семь туров.
Следующий матч в АПЛ "мерсисайдцы" проведут 14 апреля против "Кристал Пэлас" на "Энфилде".
Популярное сейчас
- Домашняя победа Черноморца и очередной триумф Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Арсенал вырвался на первое место, Тоттенхэм - в топ-4, Челси девятый. Турнирная таблица АПЛ
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО