Побил рекорд Джеррарда. Салах установил рекорд результативности на Олд Траффорд

В матче 32 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем" (2:2). Спасательный гол для "мерсисайдцев" на 84-й минуте встречи забил Мохамед Салах.

Этот мяч стал для египтянина уже шестым на "Олд Траффорд". Как сообщает Opta, Салах установил рекорд результативности на этом стадионе для игрока из команды-соперника "Манчестер Юнайтед".

Предыдущее достижение принадлежало другой легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Он отличился на "Олд Траффорд" пятью точными ударами.

6 - Mo Salah has scored six Premier League goals at Old Trafford, the most of any visiting player in the competition's history, overtaking Steven Gerrard's five. Theatre. pic.twitter.com/rJhDQl1N16