Побил рекорд Джеррарда. Салах установил рекорд результативности на Олд Траффорд

В матче 32 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем" (2:2). Спасательный гол для "мерсисайдцев" на 84-й минуте встречи забил Мохамед Салах.

Этот мяч стал для египтянина уже шестым на "Олд Траффорд". Как сообщает Opta, Салах установил рекорд результативности на этом стадионе для игрока из команды-соперника "Манчестер Юнайтед".

Предыдущее достижение принадлежало другой легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Он отличился на "Олд Траффорд" пятью точными ударами.

6 - Mo Salah has scored six Premier League goals at Old Trafford, the most of any visiting player in the competition's history, overtaking Steven Gerrard's five. Theatre. pic.twitter.com/rJhDQl1N16 — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2024

Всего на счету Мохамеда 17 голов и девять ассистов на текущем чемпионате Англии. Он занимает третье место в рейтинге бомбардиров АПЛ, уступая Эрлингу Холанду (19) и Олли Уоткинсу (18).

Сейчас этот сезон наименее результативен в карьере Салаха в "Ливерпуле" в рамках чемпионата. Правда, до конца первенства осталось еще семь туров.

Следующий матч в АПЛ "мерсисайдцы" проведут 14 апреля против "Кристал Пэлас" на "Энфилде".