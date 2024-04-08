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Рой Кин - о словах тен Хага после матча с Ливерпулем: Похоже, он выпил пару бокалов вина
Легенда МЮ подколол действующего рулевого "дьяволов"
The Empire of the Kop
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports Рой Кин раскритиковал
"Послушайте, очевидно, что он выпил пару бокалов вина после матча. Не знаю, насколько оно было крепким, но он казался очень жизнерадостным, и я восхищаюсь им за это - он явно видел что-то, чего на данный момент я не вижу.
"Манчестер Юнайтед" похож по игре на команду среднего уровня, на какой-то маленький клуб. Сейчас они конкурируют с "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" за четвертую и пятую позицию, и пока что значительно отстают от них. Так что я не понимаю его позитива. Может быть, это просто я немного старый и сварливый", - цитирует ирландца Daily Mail.
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