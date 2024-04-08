Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Жироны

Красные дьяволы подтвердили свой интерес к звезде "Жироны" Мигелю Гутьерресу и стремится опередить "Арсенал" в борьбе за 22-летнего игрока этим летом. Подписание испанца может означать конец карьеры Тайрелла Маласии в Англии. Эрик тен Хаг настаивал на том, чтобы "МЮ" подписал голландского левого защитника летом 2022 года, хотя он не играл в этой кампании из-за серьезных проблем с коленом. Поскольку Люк Шоу также пропустил значительную часть сезона из-за травмы, Тен Хаг был вынужден использовать на позиции левого защитника Диого Далота и Виктора Линделофа. Рэтклифф хочет положить конец всем этим проблемам с левым защитником, подписав Гутьерреса.

Интересно, что Гутьеррес может осуществить другой трансфер до того, если он все же перейдет в "МЮ" летом. В отчете объясняется, что "Реал" имеет право выкупа игрока стоимостью лишь 8 млн евро (ранее игрок принадлежал сливочным). Если мадридский клуб приобретет Альфонсо Дэвиса, то они смогут переподписать Гутьерреса перед тем, как выгодно продать его в "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что левый защитник "Жироны" отметился голом и 6 передачами в 33 матчах этого сезона.