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Умер обладатель Кубка УЕФА 1972 года Джо Киннир
Об этом сообщает Mirror
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший менеджер "Ньюкасла" Джо Киннир умер в возрасте 77 лет после борьбы с деменцией. Болезнь англичанину диагностировали в 2015 году. В воскресенье семья Джо опубликовала заявление: "Мы с грустью сообщаем, что Джо мирно скончался сегодня днем в окружении своей семьи".
Киннир сделал блестящую футбольную карьеру, выиграв Кубок Англии, два Кубка Лиги и Кубок УЕФА в составе "Тоттенхэма" в период с 1966 по 1975 год. Закончил свою игровую в "Брайтоне" в 30 лет.
Также он тренерскую деятельность, где в частности возглавлял сборные Непала, Индии. Последним местом его работы был "Ньюкасл", который он возглавлял с 2008 по 2009 годы.
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