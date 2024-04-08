  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Умер обладатель Кубка УЕФА 1972 года Джо Киннир
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер обладатель Кубка УЕФА 1972 года Джо Киннир

Англия

Об этом сообщает Mirror

Умер обладатель Кубка УЕФА 1972 года Джо Киннир

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший менеджер "Ньюкасла" Джо Киннир умер в возрасте 77 лет после борьбы с деменцией. Болезнь англичанину диагностировали в 2015 году. В воскресенье семья Джо опубликовала заявление: "Мы с грустью сообщаем, что Джо мирно скончался сегодня днем в окружении своей семьи".

Киннир сделал блестящую футбольную карьеру, выиграв Кубок Англии, два Кубка Лиги и Кубок УЕФА в составе "Тоттенхэма" в период с 1966 по 1975 год. Закончил свою игровую в "Брайтоне" в 30 лет.

Также он тренерскую деятельность, где в частности возглавлял сборные Непала, Индии. Последним местом его работы был "Ньюкасл", который он возглавлял с 2008 по 2009 годы.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готов предложить своему игроку новый контракт
yellow-arrow
Вслед за Зинченко. Миколенко попал в сборную 32-го тура АПЛ от WhoScored
yellow-arrow
Реал – Сити, ПСЖ – Барса и репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости