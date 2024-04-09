Двое защитников могут остаться в Манчестере Юнайтед на следующий сезон

Красные дьяволы не впечатляют своей игрой в защите в течение нескольких лет. Кроме того, в этом сезоне именно оборона чаще всего сталкивается с травмами, что также сказывается на отсутствии сыгранности команды у собственных ворот.

Впрочем, совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф решил, что есть игроки, которые смогут принести необходимый результат в новом сезоне. Руководство красных дьяволов решило оставить в клубе Виктора Линделёфа и Лисандро Мартинеса, несмотря на их постоянные проблемы с травмами. Аргентинец сейчас имеет растяжение задней части голени, а швед находится в лазарете из-за травмы подколенного сухожилия. Ожидается, что оба игрока вернутся на поле в начале мая.

Добавим, что Виктор Линделёф в этом сезоне провел 27 матчей, а Лисандро Мартинес появлялся на поле лишь 11 раз.