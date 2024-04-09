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Клубы АПЛ интересуются защитником РБ Лейпциг

Англия

Об этом сообщает журналист Филипп Хинце

Клубы АПЛ интересуются защитником РБ Лейпциг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство РБ "Лейпцига" привыкло к тому, что к игрокам его клуба проявляют интерес чуть ли не каждое трансферное окно. Защитник Мохамед Симакан не является исключением и он также находится на радаре у многих клубов.

Этим летом клаусула на 23-летнего игрока "Лейпцига" будет составлять 70 млн евро. Симакан открыт к трансферу и готов сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии. К футболисту проявляют интерес английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые хотят укрепить защиту в своих командах.

Добавим, что Мохамед Симакан провел в этом сезоне 37 игр, где отметился 2 голами и 2 передачами.

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Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл РБ Лейпциг Мохамед Симакан
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Источник:
Філіпп Хінце
Опубликовал: Александр Гресь
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