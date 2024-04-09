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Клубы АПЛ интересуются защитником РБ Лейпциг
Об этом сообщает журналист Филипп Хинце
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство РБ "Лейпцига" привыкло к тому, что к игрокам его клуба проявляют интерес чуть ли не каждое трансферное окно. Защитник Мохамед Симакан не является исключением и он также находится на радаре у многих клубов.
Этим летом клаусула на 23-летнего игрока "Лейпцига" будет составлять 70 млн евро. Симакан открыт к трансферу и готов сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии. К футболисту проявляют интерес английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые хотят укрепить защиту в своих командах.
❕Sky exclusive: Release clause in Mohamed Simakan's contract! Valid from this summer. Value: In the region of €70m! Simakan is open and ready for a transfer, the Premier League appeals to him. But: Would only leave if he can take the next step. @SpursOfficial and @NUFC are… pic.twitter.com/gRiiXfHSpR— Philipp Hinze (@philipphinze24) April 8, 2024
Добавим, что Мохамед Симакан провел в этом сезоне 37 игр, где отметился 2 голами и 2 передачами.
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