Клубы АПЛ интересуются защитником РБ Лейпциг

Руководство РБ "Лейпцига" привыкло к тому, что к игрокам его клуба проявляют интерес чуть ли не каждое трансферное окно. Защитник Мохамед Симакан не является исключением и он также находится на радаре у многих клубов.

Этим летом клаусула на 23-летнего игрока "Лейпцига" будет составлять 70 млн евро. Симакан открыт к трансферу и готов сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии. К футболисту проявляют интерес английские "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые хотят укрепить защиту в своих командах.

❕Sky exclusive: Release clause in Mohamed Simakan's contract! Valid from this summer. Value: In the region of €70m! Simakan is open and ready for a transfer, the Premier League appeals to him. But: Would only leave if he can take the next step. @SpursOfficial and @NUFC are… pic.twitter.com/gRiiXfHSpR