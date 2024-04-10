  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Болельщики Ливерпуля планируют необычную акцию протеста во время матча ЛЕ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Ливерпуля планируют необычную акцию протеста во время матча ЛЕ

Англия
Обновлено

Ливерпуль повысил цены на абонементы

Болельщики Ливерпуля планируют необычную акцию протеста во время матча ЛЕ

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

Новина українською

Фанаты "Ливерпуля" проведут акцию протеста во время матча Лиги Европы против "Аталанты".

Группа болельщиков "Шпион Коп 1906" заявила, что воздержится от использования флагов и баннеров в своей секции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Такое решение фанаты приняли, поскольку "Ливерпуль" объявил о двухпроцентном повышении цен на абонементы на сезон 2024/25.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.

Читайте такжеРодриго: Я почти присоединился к Ливерпулю
По теме
yellow-arrow
Хаби Алонсо не исключает возможности в будущем работать в АПЛ
yellow-arrow
Забарный провел больше всего игрового времени в сезоне в топ-5 лигах среди игроков до 21 года
yellow-arrow
Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина
Аталанта (Бергамо) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости