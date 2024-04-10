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Болельщики Ливерпуля планируют необычную акцию протеста во время матча ЛЕ
Ливерпуль повысил цены на абонементы
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Фанаты "Ливерпуля" проведут акцию протеста во время матча Лиги Европы против "Аталанты".
Группа болельщиков "Шпион Коп 1906" заявила, что воздержится от использования флагов и баннеров в своей секции.
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Такое решение фанаты приняли, поскольку "Ливерпуль" объявил о двухпроцентном повышении цен на абонементы на сезон 2024/25.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится 11 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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