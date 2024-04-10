Хаби Алонсо не исключает возможности в будущем работать в АПЛ

Хаби Алонсо, главный тренер "Байера", не исключает возможности в будущем работать в Премьер-Лиге.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Но на данный момент у меня достаточно дел, о которых стоит подумать. Я все еще молодой тренер, и, несомненно, это хорошая возможность".