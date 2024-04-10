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Хаби Алонсо не исключает возможности в будущем работать в АПЛ

Англия
Обновлено

Никогда не знаешь, что произойдет (с)

Хаби Алонсо не исключает возможности в будущем работать в АПЛ

Фото: Хабі Алонсо

Новина українською

Хаби Алонсо, главный тренер "Байера", не исключает возможности в будущем работать в Премьер-Лиге.

"Никогда не знаешь, что произойдет. Но на данный момент у меня достаточно дел, о которых стоит подумать. Я все еще молодой тренер, и, несомненно, это хорошая возможность".

Сейчас подопечные Хави лидируют в турнирной таблице Бундеслиги и имеют 76 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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