Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ

Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Аталанты" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

На данный момент "мерсисайдцы" делят первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналам", уступая "канонирам" по дополнительным показателям.

Awful result & performance from Liverpool, the only consolation about getting beat so heavily is Jurgen should play a full second string in the second leg & go all in for the league!