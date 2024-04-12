Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ

Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Аталанты" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Ужасный результат и выступление "Ливерпуля". Единственное утешение - это то, что в ответном матче они могут сыграть вторым составом и полностью сосредоточиться на играх АПЛ", — написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент "мерсисайдцы" делят первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналам", уступая "канонирам" по дополнительным показателям.