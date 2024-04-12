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Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ
Легенда "красных" уже не видит никаких шансов для команды в ЛЕ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Аталанты" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
"Ужасный результат и выступление "Ливерпуля". Единственное утешение - это то, что в ответном матче они могут сыграть вторым составом и полностью сосредоточиться на играх АПЛ", — написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).
На данный момент "мерсисайдцы" делят первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналам", уступая "канонирам" по дополнительным показателям.
Awful result & performance from Liverpool, the only consolation about getting beat so heavily is Jurgen should play a full second string in the second leg & go all in for the league!— Jamie Carragher (@Carra23) April 11, 2024
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