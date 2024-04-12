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Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ

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Легенда "красных" уже не видит никаких шансов для команды в ЛЕ

Каррагер: Ливерпулю теперь следует сосредоточиться на АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Аталанты" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Ужасный результат и выступление "Ливерпуля". Единственное утешение - это то, что в ответном матче они могут сыграть вторым составом и полностью сосредоточиться на играх АПЛ", — написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент "мерсисайдцы" делят первую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналам", уступая "канонирам" по дополнительным показателям.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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