Сон о выступлениях с Харри Кейном: это была очень особенная связь

Связка Сон Хын Мина и Харри Кейна на протяжении нескольких лет разрывала АПЛ. Игроки забили 47 совместных голов в английском чемпионате, что является на сегодня рекордом для Туманного Альбиона. По словам корейца, информация об уходе Кейна из "Тоттенхэма" его очень расстроила.

"У нас с Харри было несколько иное. Связь между нами, почти 10 лет вместе. Играя почти на одной позиции, мы знали, где мы находимся. Мы были очень, очень требовательными. Это была очень особенная связь. Для меня было большой честью играть с ним. Для меня он один из лучших в мире. Он ушел, что было очень грустно для меня, но это был хороший шаг для него. Сейчас он в "Баварии", забил более 30 голов, и я надеюсь, что он сможет забить еще больше", - цитирует Сон Хын Мина Eurosport.

Добавим, что в этом сезоне нападающий "Тоттенхэма" провел 29 матчей, где отметился 15 голами и 9 передачами.