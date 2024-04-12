  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сон о выступлениях с Харри Кейном: это была очень особенная связь
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сон о выступлениях с Харри Кейном: это была очень особенная связь

Англия

Кореец признается, что продажа англичанина Тоттенхэмом его очень расстроили

Сон о выступлениях с Харри Кейном: это была очень особенная связь

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Связка Сон Хын Мина и Харри Кейна на протяжении нескольких лет разрывала АПЛ. Игроки забили 47 совместных голов в английском чемпионате, что является на сегодня рекордом для Туманного Альбиона. По словам корейца, информация об уходе Кейна из "Тоттенхэма" его очень расстроила.

"У нас с Харри было несколько иное. Связь между нами, почти 10 лет вместе. Играя почти на одной позиции, мы знали, где мы находимся. Мы были очень, очень требовательными. Это была очень особенная связь. Для меня было большой честью играть с ним. Для меня он один из лучших в мире. Он ушел, что было очень грустно для меня, но это был хороший шаг для него. Сейчас он в "Баварии", забил более 30 голов, и я надеюсь, что он сможет забить еще больше", - цитирует Сон Хын Мина Eurosport.

Добавим, что в этом сезоне нападающий "Тоттенхэма" провел 29 матчей, где отметился 15 голами и 9 передачами.

По теме
yellow-arrow
Форвард Тоттенхэма пропустит ближайшую игру команды из-за травмы
yellow-arrow
Обошёл Артету и Клоппа. Наставник Забарного - лучший тренер АПЛ по итогам марта
yellow-arrow
Интер хочет приобрести игрока Манчестер Юнайтед
Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Сон Хын Мин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости