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Почеттино: Когда ты не выигрываешь матч, ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным
Наставник Челси поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о проекте клуба.
"Понятно, что мы хотим победить. Мы приехали сюда из-за проекта, но, зная историю "Челси", мы хотим побеждать".
"Когда ты не выигрываешь игру, как в "Челси", ты чувствуешь себя очень, очень разочарованным", - добавил Почеттино.
Напомним, что ближайший поединок "синих" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Эвертона". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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