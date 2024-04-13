Андре Онана: Критика – это часть жизни

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился комментариями касаемо критики в свой адрес.

"Критика – это часть жизни, особенно когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед". Если ты хорошо начнешь, то все довольно легко, но если у тебя не удачный старт, нужно работать над тем чтобы снова начать блестеть на поле, работать над ошибками", – сказал Онана.