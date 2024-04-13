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Андре Онана: Критика – это часть жизни

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Вратарь - о критике в первые месяцы пребывания на Олд Траффорд

Андре Онана: Критика – это часть жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана поделился комментариями касаемо критики в свой адрес.

"Критика – это часть жизни, особенно когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед". Если ты хорошо начнешь, то все довольно легко, но если у тебя не удачный старт, нужно работать над тем чтобы снова начать блестеть на поле, работать над ошибками", – сказал Онана.

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Напомним, 28-летный камерунец присоединился к "красным дьяволам" в июле 2023 года. На данный момент он пропустил 46 голов в 31 игре, в 8 играх он закончил матч "на ноль".

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Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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