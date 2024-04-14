Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара покинет команду после завершения сезона. Об этом сообщил Николо Скира.

Его контракт истекает в июне. Стороны не будут продлевать соглашение.

Алькантара выступает за мерсисайдцев с сентября 2020 года. На его счету три гола и шесть ассистов в 98 матчах за команду. Также он выиграл три трофея с "Ливерпулем": Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Практически весь текущий сезон испанец пропустил из-за травм. Тьяго сыграл всего пять минут в матче 23 тура АПЛ против "Арсенала" в начале февраля.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.