  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом

Англия

Эра испанца на "Энфилде" завершилась

Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара покинет команду после завершения сезона. Об этом сообщил Николо Скира.

Его контракт истекает в июне. Стороны не будут продлевать соглашение.

Алькантара выступает за мерсисайдцев с сентября 2020 года. На его счету три гола и шесть ассистов в 98 матчах за команду. Также он выиграл три трофея с "Ливерпулем": Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Практически весь текущий сезон испанец пропустил из-за травм. Тьяго сыграл всего пять минут в матче 23 тура АПЛ против "Арсенала" в начале февраля.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Забарного установил рекорд результативности Борнмута
yellow-arrow
Хосеп Гвардиола – о результате Ман Сити: Это на несколько часов
yellow-arrow
Тен Хаг: Болельщики МЮ должны быть терпеливы
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости