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Тьяго Алькантара покинет Ливерпуль летом
Эра испанца на "Энфилде" завершилась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара покинет команду после завершения сезона. Об этом сообщил Николо Скира.
Его контракт истекает в июне. Стороны не будут продлевать соглашение.
Алькантара выступает за мерсисайдцев с сентября 2020 года. На его счету три гола и шесть ассистов в 98 матчах за команду. Также он выиграл три трофея с "Ливерпулем": Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.
Практически весь текущий сезон испанец пропустил из-за травм. Тьяго сыграл всего пять минут в матче 23 тура АПЛ против "Арсенала" в начале февраля.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 10 миллионов евро.
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