Игрок Фулхэма считает, что Аморима полюбят в Ливерпуле

Опорный полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья уверен, что тренер "Спортинга" Рубен Аморим станет хорошей заменой Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

"Если он подпишет контракт с "красными", я не сомневаюсь, что людям понравится его личность. Я считаю, что он является отличным вариантом для замены Клоппа".