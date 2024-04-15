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Игрок Фулхэма считает, что Аморима полюбят в Ливерпуле

Англия

Жоау Пальинья высказал свое мнение

Игрок Фулхэма считает, что Аморима полюбят в Ливерпуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья уверен, что тренер "Спортинга" Рубен Аморим станет хорошей заменой Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

"Если он подпишет контракт с "красными", я не сомневаюсь, что людям понравится его личность. Я считаю, что он является отличным вариантом для замены Клоппа".

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"Он привык работать под давлением", - добавил игрок.

Рубен присоединился к "Спортингу" в 2020 году.

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Юрген Клопп Фулхэм (Лондон) Спортинг Рубен Аморим Жоау Пальинья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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