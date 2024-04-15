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Игрок Фулхэма считает, что Аморима полюбят в Ливерпуле
Жоау Пальинья высказал свое мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья уверен, что тренер "Спортинга" Рубен Аморим станет хорошей заменой Юргену Клоппу в "Ливерпуле".
"Если он подпишет контракт с "красными", я не сомневаюсь, что людям понравится его личность. Я считаю, что он является отличным вариантом для замены Клоппа".
"Он привык работать под давлением", - добавил игрок.
Рубен присоединился к "Спортингу" в 2020 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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