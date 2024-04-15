Айнтрахт не собирается выкупать игрока Манчестер Юнайтед - Инсайдер

Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек, который сейчас выступает за "Айнтрахт Франкфурт" на правах аренды, летом вернется в свой клуб.

По информации Фабрицио Романа, немцы не хотят выкупить игрока у "МЮ" за 11 миллионов евро плюс 3 млн доплаты. Ожидается, что Донни в летнее трансферное окно будет искать новый клуб.

Полузащитник в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 7 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.