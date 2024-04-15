Манчестер Сити заинтересовался защитником Вулверхэмптона

Клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Сити".

"Горожане" заинтересовались защитником "Вулверхэмптона" Райаном Аит-Нури. Но им придется конкурировать с "Арсеналом" и "Ливерпулем", которые тоже стремятся подписать игрока.

Аит-Нури в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.