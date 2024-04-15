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Манчестер Сити заинтересовался защитником Вулверхэмптона

Англия

Райан Аит-Нури летом может покинуть свой клуб

Манчестер Сити заинтересовался защитником Вулверхэмптона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Сити".

"Горожане" заинтересовались защитником "Вулверхэмптона" Райаном Аит-Нури. Но им придется конкурировать с "Арсеналом" и "Ливерпулем", которые тоже стремятся подписать игрока.

Аит-Нури в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Источник:
dail ysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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