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Манчестер Сити заинтересовался защитником Вулверхэмптона
Райан Аит-Нури летом может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Манчестер Сити".
"Горожане" заинтересовались защитником "Вулверхэмптона" Райаном Аит-Нури. Но им придется конкурировать с "Арсеналом" и "Ливерпулем", которые тоже стремятся подписать игрока.
Аит-Нури в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:dail ysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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