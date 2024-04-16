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Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

Англия

Клуб хочет, чтобы 18-летний игрок остался в команде

Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Кобби Мейну.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб уже ведет переговоры с игроком. ИNEOS хочет, чтобы Кобби стал одним из лиц нового проекта. Поэтому новое соглашение будет предусматривать повышение заработной платы и несколько бонусов, которые пока не разглашаются.

Мейну за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах этого сезона забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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