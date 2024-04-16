Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Кобби Мейну.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб уже ведет переговоры с игроком. ИNEOS хочет, чтобы Кобби стал одним из лиц нового проекта. Поэтому новое соглашение будет предусматривать повышение заработной платы и несколько бонусов, которые пока не разглашаются.

Мейну за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах этого сезона забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах.