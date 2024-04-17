Болельщики клуба АПЛ раскритиковали повышение цен на билеты

Болельщики "Ноттингем Форест" раскритиковали повышение цен на абонементы на сезон 2024-2025 годов.

Сторонники клуба заявили, что рост цены является полностью непропорциональным текущему уровню инфляции.

Взрослый абонемент в первой зоне верхней трибуны Brian Clough вырос на 28%, а детский абонемент - до 111%.

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Общий доход "Ноттингем Форест" в 2023 году составляет 155 миллионов фунтов стерлингов, из которых 11 миллионов фунтов - доход от матчей.