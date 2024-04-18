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EFL потребует компенсацию для клубов после отмены повторных матчей Кубка Англии
Это расстраивает и разочаровывает (с)
EFL
EFL будет требовать компенсации для своих клубов из-за решения УЕФА отменить все повторные матчи Кубка Англии.
"Это расстраивает и разочаровывает, учитывая, что календарь является общим активом во всем футболе. Наш внутренний календарь подвергся чрезвычайному давлению из-за расширения соревнований УЕФА, и, в конце концов, это означает еще один потерянный поток дохода для клубов EFL.
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Сейчас мы будем обсуждать последствия для клубов EFL и искать соответствующие договоренности о компенсации", - говорится в заявлении EFL.
Переигровка была отменена в рамках шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой.
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