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EFL потребует компенсацию для клубов после отмены повторных матчей Кубка Англии

Англия
Обновлено

Это расстраивает и разочаровывает (с)

EFL потребует компенсацию для клубов после отмены повторных матчей Кубка Англии

EFL

Новина українською

EFL будет требовать компенсации для своих клубов из-за решения УЕФА отменить все повторные матчи Кубка Англии.

"Это расстраивает и разочаровывает, учитывая, что календарь является общим активом во всем футболе. Наш внутренний календарь подвергся чрезвычайному давлению из-за расширения соревнований УЕФА, и, в конце концов, это означает еще один потерянный поток дохода для клубов EFL.

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Сейчас мы будем обсуждать последствия для клубов EFL и искать соответствующие договоренности о компенсации", - говорится в заявлении EFL.

Переигровка была отменена в рамках шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой.

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УЕФА Английская Премьер-лига
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Источник:
onefootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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