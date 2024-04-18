  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона

Англия
Обновлено

Американские инвесторы 777 Partners на шаг ближе к своей цели

Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона

Фото: пресслужби ФК "Евертон"

Новина українською

Владельцы "Дженоа" 777 Partners успешно прошли тест от директоров Премьер-лиги, что делает их на шаг ближе к покупке "Эвертона".

Этот процесс длится уже несколько месяцев, но 777 Partners уже оказывают финансовую помощь "ирискам", чтобы клубу оставаться на плаву. Но задержка с завершением сделки была частично связана с сомнениями относительно финансовой устойчивости американских инвесторов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

777 Partners смогут получить зеленый свет, как только погасят кредит в размере 158 миллионов фунтов стерлингов компании MSP Sports Capital. Это даст им возможность завершить покупку до мая.

Читайте такжеОтветные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
По теме
yellow-arrow
Арсенал проявляет интерес к форварду РБ Лейпциг
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались звездным хавбеком Баварии
yellow-arrow
EFL потребует компенсацию для клубов после отмены повторных матчей Кубка Англии
Эвертон (Ливерпуль) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости