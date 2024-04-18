Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона

Владельцы "Дженоа" 777 Partners успешно прошли тест от директоров Премьер-лиги, что делает их на шаг ближе к покупке "Эвертона".

Этот процесс длится уже несколько месяцев, но 777 Partners уже оказывают финансовую помощь "ирискам", чтобы клубу оставаться на плаву. Но задержка с завершением сделки была частично связана с сомнениями относительно финансовой устойчивости американских инвесторов.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

777 Partners смогут получить зеленый свет, как только погасят кредит в размере 158 миллионов фунтов стерлингов компании MSP Sports Capital. Это даст им возможность завершить покупку до мая.