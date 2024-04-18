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Владельцы Дженоа близки к покупке Эвертона
Американские инвесторы 777 Partners на шаг ближе к своей цели
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
Владельцы "Дженоа" 777 Partners успешно прошли тест от директоров Премьер-лиги, что делает их на шаг ближе к покупке "Эвертона".
Этот процесс длится уже несколько месяцев, но 777 Partners уже оказывают финансовую помощь "ирискам", чтобы клубу оставаться на плаву. Но задержка с завершением сделки была частично связана с сомнениями относительно финансовой устойчивости американских инвесторов.
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777 Partners смогут получить зеленый свет, как только погасят кредит в размере 158 миллионов фунтов стерлингов компании MSP Sports Capital. Это даст им возможность завершить покупку до мая.
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