Арсенал заинтересовался опорником Реал Сосьедада

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Арсенал".

По информации издания Football-Еspana, "канониры" заинтересовались игрой опорного полузащитника "Реал Сосьедада" Мартином Субименди. "Арсенал" следит за 25-летним футболистом с 2022 года.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Субименди в 50 миллионов евро. Опорник в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 30 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.