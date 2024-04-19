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Арсенал заинтересовался опорником Реал Сосьедада

Англия
Обновлено

Мартин Субименди может перейти в АПЛ

Арсенал заинтересовался опорником Реал Сосьедада

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Новина українською

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "Арсенал".

По информации издания Football-Еspana, "канониры" заинтересовались игрой опорного полузащитника "Реал Сосьедада" Мартином Субименди. "Арсенал" следит за 25-летним футболистом с 2022 года.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Субименди в 50 миллионов евро. Опорник в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 30 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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