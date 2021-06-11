Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало

Евро-2020 начнётся сегодня в Риме, доме сборной Италии. Хозяева этого дома подходят к турниру с серией из 27-ми матчей без поражений, лучшей с 1930-х годов, с восемью победами подряд без единого пропущенного мяча. Болельщики и пресса в эйфории, несмотря на осторожные слова президента Федерации Габриэле Гравины о полуфинале, мечтают о большем. Они точно считают, что видят ренессанс, возрождение сборной после невыхода на Чемпионат Мира-2018, рождение новой, сильной, необыкновенной Италии. Но на самом ли деле она настолько сильна и особенна?

Три цели

В 2018-ом году, когда принимал сборную после провала в Отборочном турнире на Чемпионат Мира-2018, Роберто Манчини поставил три цели. Сплотить "Скуадру Адзурру" и страну вокруг нее, вернуть уважение и любовь болельщиков. Отказаться от традиционного оборонительного футбола в пользу владения мячом, доминирования. Ну и, разумеется, достичь результатов. Амбициозные цели. В осуществление которых так быстро мало кто верил. Уже то, что Федерация предоставила тренеру бонус за простой выход на Евро, говорило о том, насколько плохо она оценивает сборную, ее состояние.

Первая цель достигнута, и об этом можно говорить ясно. Проект под названием Team Italia, провозглашенный в сборной, должен был создать оболочку, доверительную семейную атмосферу. В которой игроки ни в чем не нуждаются, знают, кого просить о помощи, если она нужна, верят друг другу и тренерам. В этом явно помогли люди, которых пригласил Манчини. Обычно в штаб и особенно в кабинеты различные влиятельные люди Федерации пропихивают своих людей. Роберто не позволил такого. Он действительно сумел создать монолитный коллектив без чужаков, без вмешательства извне.

С ним работают бывшие партнеры по "Сампдории" Альберико Эвани, Фаусто Сальзано, Джулио Нучьяри, Аттилио Ломбардо, менеджером сборной является легендарный партнер по той же команде Джанлука Виалли, также в штабе соратник со времен "Интера" Габриэле Ориали. И Манчини вспоминает о тех временах в контексте сборной, заявляет, что в финале Евро-2020 на "Уэмбли" хочет взять реванш за поражение там в финале Кубка Чемпионов-1992. Казалось бы, ну какая здесь связь? Но и такой путь, жажда реванша такого типа может сработать. Может сплотить и ясно очертить цель.

Невиданный восторг

Доверие и любовь Италии сборная под руководством этого тренерского штаба точно вернула. После победного Чемпионата Мира-2006 она больше страдала. Не выходила из группы на двух ЧМ подряд, на третий и вовсе не вышла. На Евро дважды оступалась в четвертьфиналах, причем выход в эту стадию, обычно для Италии ничего не значащий, в 2016-ом был воспринят как большое достижение. Поскольку состав был крайне слаб и стар, итальянский футбол не рождал таланты. В нем уже разуверились. Но теперь, менее чем через четыре года после катастрофы, реальность и ощущения совсем иные.

Теперь сборную обожают, ею восхищаются. Даже Марчелло Липпи и Фабио Капелло, всегда ставившие во главу угла результат, говорят о наслаждении от игры "Скуадры Адзурры", о желании просто смотреть ее матчи не только потому что своя, а потому что интересная. Никто не желает замечать недостатки, сосредотачиваясь на достоинствах. Любая победа встречается болельщиками и прессой восторженно, с энтузиазмом. Для всегда критичных, пессимистичных, всегда ищущих подвох итальянских СМИ такое поведение и вовсе дико. Вряд ли такой роман с прессой когда-либо был.

Восторг от сборной настолько силен, что от нее уже требуют побеждать, громить, играть красиво в каждом матче. И ей приходится лавировать между этими требованиями, не изменяя своим принципам. Эвани подтверждает, что сборная ищет не результат, а игру. Манчини осуждающе говорит, что ничью в матче "адзурри" уже считают трагедией, он же смотрит на игру, на игровую философию, на развитие команды. Очень любопытный взгляд на вещи от тренера, говорившего в свое время, что его любимый счет 1:0. То есть приверженца прежде всего результата.

"Нашей первой целью было вернуть людей, отвернувшихся от сборной. Фундаментальным элементом было создать командный дух, чувство симпатии. Это действительно похоже на то, что было у нас в "Сампдории". Мы хотели вернуть сборную в центр внимания людей, которым даже не интересен футбол. Изменить ее игру. Мы хотим всегда играть в футбол, хотим радовать, развлекать людей. Особенно радостно нам было слышать аплодисменты от голландцев за наш стиль футбола, за доминирование против них на их поле, особенно - после ста лет, за которые нас называли оборонительными".

По пути Германии

После мартовского матча против Болгарии в Отборе на Чемпионат Мира-2022, складывавшегося не лучшим образом, он заявил: "Мы не та команда, которая может просто контролировать игру, играть по результату. Мы всегда должны исходить из концепции атаки, а не защиты". Не может просто контролировать игру, удерживать результат? Да ведь это главная специализация Италии во все времена, ее сильнейшая черта. Была. Теперь ее черты совершенно иные. Теперь она блестяще держит мяч, желает разыгрывать от обороны только через короткий пас, бьет по воротам, высоко прессингует.

Произошла та же трансформация, которую 15-17 лет назад совершили со сборной Германии Юрген Клинсманн и Иоахим Лев. Такая же огромная по важности. Способная принести сборной и всему итальянскому футболу то, что такая трансформация принесла сборной Германии и всему немецкому футболу. И она тогда началась на домашнем турнире после провального предыдущего. Сейчас Италия будет играть дома по крайней мере в групповом турнире.

Изменился и сам тренер. Во время назначения Манчини боялись его эгоистичной неуживчивой натуры, его самовлюбленности, конфликтности, упрямства. Его неумения работать с молодежью. Его желания контролировать все вплоть до "вождения клубного автобуса" (Свен-Йоран Эрикссон), заметного еще во время карьеры игрока. Но и Роберто трансформировался. "Я вообще не верил, что он будет сильным тренером", - говорит Виалли. "Он создал фантастическую среду - дисциплины, профессионализма, веры в игроков. И когда они ощущают это, чувствуют, что способны ходить по воде".

"Гордость, лояльность, чувство принадлежности, скромность, - то, что мы культивируем. Эти принципы не изменяются. Игроки понимают, что, раз надев футболку сборной, переходят в другой статус навсегда и налагают на себя определенные обязательства, правила поведения". Виалли фактически говорит о социальном проекте. "У нас нет звезд. Наша звезда - команда. Мы и играем красиво, и готовы запачкать руки. И впервые за мою каденцию в сборной здесь нет скандалов, противоречий, " - отмечает Леонардо Бонуччи, который здесь 11 лет.

Слишком помпезно

Нет сомнений, что в социальном плане, плане яркости футбола, да и результатов "адзурри" Манчини работают отлично. Тем не менее, вопросов к ним должно быть немало. Тот же Эвани недавно напомнил, что "итальянская культура - это сплачиваться и выдавать результат именно во времена наибольших трудностей". Так было осенью, когда 20 игроков и главный тренер вылетели из-за коронавируса. Но сейчас как раз кажется, что трудностей нет, все слишком легко, команда побеждает всех, не пропускает. А это способно усыпить, уверить в собственной непобедимости.

Почти все наибольшие достижения к Италии приходили после наибольшего позора. После вылета от Северной Кореи на ЧМ-66 пришла победа на Евро-1968, а затем финал ЧМ-1970. После неудачи на домашнем Евро-1980, скандала с договорными матчами в Серии А, дисквалификации Паоло Росси состоялась великая победа на ЧМ-1982. После невыхода на Евро-1992 состоялся финал ЧМ-1994. После неудач на ЧМ-1998 и -2010, как считали, означавших окончание эры и глубокий кризис, пришли финалы Евро-2000 и -2012. Победа на ЧМ-2006 пришла на фоне Кальчополи и после провала на Евро-2004.

Сейчас ситуация также подходит. После невыхода на ЧМ-2018 самое время выдать громкий успех на Евро-2020. Однако Манчини сам признает, что прошло уже много времени, и те события забылись. А если отрезвляющая сила того провала, которая так может понадобиться сейчас, не поможет? Ныне сборная выглядит уж слишком уверенной в себе, даже несколько легкомысленной. Манчини уже мечтает, как будет раздавать автографы в качестве Чемпиона Европы. В последний раз такая эйфория была во время домашнего ЧМ-1990. Вылет в полуфинале которого затем страшно разочаровал.

На Евро сборную провожали грандиозным трехчасовым гала-вечером на государственном канале под названием Notte Azzurra ("Ночь Адзурры"), под руководством самого известного ведущего страны, называвшего имена игроков в окончательной заявке и вызывавшего их с конвертом в руках, как лауреатов премии Оскар. Игроки пели песни с известными исполнителями, шутили с известными комиками. Также снялись в специальной фотосессии со сшитыми специально к турниру костюмами от Armani. Не слишком ли помпезно вышло?

Немало вопросов и по игре. Она выносила Лихтенштейн, Эстонию, Молдову, Армению, Сан-Марино. Побеждала разваленных Грецию и Боснию. Польшу и Нидерланды, ссорившихся со своими тренерами. Соперники уровня игры и сплоченности, стабильности Турции и Швейцарии ей в 2019-2021 годах не попадались. И даже в тех матчах она часто атаковала примитивно, медленно, засыпала. Лигу Наций, в которой соперники более равного уровня, чем в Отборе выиграла лишь однажды из двух попыток, причем натужно, с семью забитыми в шести матчах. Со средним показателем ударов в створ ворот.

Также вопросы и по кадрам. В этой команде нет лидеров, чемпионов. Бонуччи и Кьеллини состарились. Кроме них, лиги Топ-5 как игроки стартового состава выигрывали лишь Верратти, Барелла и Бастони. Последние двое - только что впервые. Плюс Жоржиньо только что выиграл Лигу Чемпионов. Мизер по сравнению с игроками других Топ-сборных. Да и в целом, хотя и в сборной атмосфера свежести, юности, это поколение немолодо. Зубрам "Ювентуса", а также Ачерби, Иммобиле, Инсинье, Флоренци, Толою, Сиригу 30 лет и больше, "молодым" Спинаццоле, Верратти, Белотти, Жоржиньо 27-29.

Фундамент в сборной построен очень прочный, замечательный. Но что надстроено над ним - неясно. Эта надстройка еще не проходила испытание настоящими бурями, катаклизмами. Пройдет на Евро. Тогда и увидим, чего она стоит. Настрой очень серьезный. Манчини призывает уважать каждую минуту, использовать каждую минуту для того, чтобы поддержать гордость страны. "Наши матчи будут моментами единения миллионов итальянцев, позволят им забыть ужасный предыдущий год". И вправду, Италия заслуживает компенсацию за 2020-й. Но хватит ли ей сил для ее добычи?