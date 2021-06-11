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Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало

ЕВРО-2020
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Социальная работа перед футболом

Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Евро-2020 начнётся сегодня в Риме, доме сборной Италии. Хозяева этого дома подходят к турниру с серией из 27-ми матчей без поражений, лучшей с 1930-х годов, с восемью победами подряд без единого пропущенного мяча. Болельщики и пресса в эйфории, несмотря на осторожные слова президента Федерации Габриэле Гравины о полуфинале, мечтают о большем. Они точно считают, что видят ренессанс, возрождение сборной после невыхода на Чемпионат Мира-2018, рождение новой, сильной, необыкновенной Италии. Но на самом ли деле она настолько сильна и особенна?

Три цели

В 2018-ом году, когда принимал сборную после провала в Отборочном турнире на Чемпионат Мира-2018, Роберто Манчини поставил три цели. Сплотить "Скуадру Адзурру" и страну вокруг нее, вернуть уважение и любовь болельщиков. Отказаться от традиционного оборонительного футбола в пользу владения мячом, доминирования. Ну и, разумеется, достичь результатов. Амбициозные цели. В осуществление которых так быстро мало кто верил. Уже то, что Федерация предоставила тренеру бонус за простой выход на Евро, говорило о том, насколько плохо она оценивает сборную, ее состояние.

Первая цель достигнута, и об этом можно говорить ясно. Проект под названием Team Italia, провозглашенный в сборной, должен был создать оболочку, доверительную семейную атмосферу. В которой игроки ни в чем не нуждаются, знают, кого просить о помощи, если она нужна, верят друг другу и тренерам. В этом явно помогли люди, которых пригласил Манчини. Обычно в штаб и особенно в кабинеты различные влиятельные люди Федерации пропихивают своих людей. Роберто не позволил такого. Он действительно сумел создать монолитный коллектив без чужаков, без вмешательства извне.

С ним работают бывшие партнеры по "Сампдории" Альберико Эвани, Фаусто Сальзано, Джулио Нучьяри, Аттилио Ломбардо, менеджером сборной является легендарный партнер по той же команде Джанлука Виалли, также в штабе соратник со времен "Интера" Габриэле Ориали. И Манчини вспоминает о тех временах в контексте сборной, заявляет, что в финале Евро-2020 на "Уэмбли" хочет взять реванш за поражение там в финале Кубка Чемпионов-1992. Казалось бы, ну какая здесь связь? Но и такой путь, жажда реванша такого типа может сработать. Может сплотить и ясно очертить цель.

Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало - изображение 1

Невиданный восторг

Доверие и любовь Италии сборная под руководством этого тренерского штаба точно вернула. После победного Чемпионата Мира-2006 она больше страдала. Не выходила из группы на двух ЧМ подряд, на третий и вовсе не вышла. На Евро дважды оступалась в четвертьфиналах, причем выход в эту стадию, обычно для Италии ничего не значащий, в 2016-ом был воспринят как большое достижение. Поскольку состав был крайне слаб и стар, итальянский футбол не рождал таланты. В нем уже разуверились. Но теперь, менее чем через четыре года после катастрофы, реальность и ощущения совсем иные.

Теперь сборную обожают, ею восхищаются. Даже Марчелло Липпи и Фабио Капелло, всегда ставившие во главу угла результат, говорят о наслаждении от игры "Скуадры Адзурры", о желании просто смотреть ее матчи не только потому что своя, а потому что интересная. Никто не желает замечать недостатки, сосредотачиваясь на достоинствах. Любая победа встречается болельщиками и прессой восторженно, с энтузиазмом. Для всегда критичных, пессимистичных, всегда ищущих подвох итальянских СМИ такое поведение и вовсе дико. Вряд ли такой роман с прессой когда-либо был.

Восторг от сборной настолько силен, что от нее уже требуют побеждать, громить, играть красиво в каждом матче. И ей приходится лавировать между этими требованиями, не изменяя своим принципам. Эвани подтверждает, что сборная ищет не результат, а игру. Манчини осуждающе говорит, что ничью в матче "адзурри" уже считают трагедией, он же смотрит на игру, на игровую философию, на развитие команды. Очень любопытный взгляд на вещи от тренера, говорившего в свое время, что его любимый счет 1:0. То есть приверженца прежде всего результата.

"Нашей первой целью было вернуть людей, отвернувшихся от сборной. Фундаментальным элементом было создать командный дух, чувство симпатии. Это действительно похоже на то, что было у нас в "Сампдории". Мы хотели вернуть сборную в центр внимания людей, которым даже не интересен футбол. Изменить ее игру. Мы хотим всегда играть в футбол, хотим радовать, развлекать людей. Особенно радостно нам было слышать аплодисменты от голландцев за наш стиль футбола, за доминирование против них на их поле, особенно - после ста лет, за которые нас называли оборонительными".

Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало - изображение 2

По пути Германии

После мартовского матча против Болгарии в Отборе на Чемпионат Мира-2022, складывавшегося не лучшим образом, он заявил: "Мы не та команда, которая может просто контролировать игру, играть по результату. Мы всегда должны исходить из концепции атаки, а не защиты". Не может просто контролировать игру, удерживать результат? Да ведь это главная специализация Италии во все времена, ее сильнейшая черта. Была. Теперь ее черты совершенно иные. Теперь она блестяще держит мяч, желает разыгрывать от обороны только через короткий пас, бьет по воротам, высоко прессингует.

Произошла та же трансформация, которую 15-17 лет назад совершили со сборной Германии Юрген Клинсманн и Иоахим Лев. Такая же огромная по важности. Способная принести сборной и всему итальянскому футболу то, что такая трансформация принесла сборной Германии и всему немецкому футболу. И она тогда началась на домашнем турнире после провального предыдущего. Сейчас Италия будет играть дома по крайней мере в групповом турнире.

Изменился и сам тренер. Во время назначения Манчини боялись его эгоистичной неуживчивой натуры, его самовлюбленности, конфликтности, упрямства. Его неумения работать с молодежью. Его желания контролировать все вплоть до "вождения клубного автобуса" (Свен-Йоран Эрикссон), заметного еще во время карьеры игрока. Но и Роберто трансформировался. "Я вообще не верил, что он будет сильным тренером", - говорит Виалли. "Он создал фантастическую среду - дисциплины, профессионализма, веры в игроков. И когда они ощущают это, чувствуют, что способны ходить по воде".

"Гордость, лояльность, чувство принадлежности, скромность, - то, что мы культивируем. Эти принципы не изменяются. Игроки понимают, что, раз надев футболку сборной, переходят в другой статус навсегда и налагают на себя определенные обязательства, правила поведения". Виалли фактически говорит о социальном проекте. "У нас нет звезд. Наша звезда - команда. Мы и играем красиво, и готовы запачкать руки. И впервые за мою каденцию в сборной здесь нет скандалов, противоречий, " - отмечает Леонардо Бонуччи, который здесь 11 лет.

Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало - изображение 3

Слишком помпезно

Нет сомнений, что в социальном плане, плане яркости футбола, да и результатов "адзурри" Манчини работают отлично. Тем не менее, вопросов к ним должно быть немало. Тот же Эвани недавно напомнил, что "итальянская культура - это сплачиваться и выдавать результат именно во времена наибольших трудностей". Так было осенью, когда 20 игроков и главный тренер вылетели из-за коронавируса. Но сейчас как раз кажется, что трудностей нет, все слишком легко, команда побеждает всех, не пропускает. А это способно усыпить, уверить в собственной непобедимости.

Почти все наибольшие достижения к Италии приходили после наибольшего позора. После вылета от Северной Кореи на ЧМ-66 пришла победа на Евро-1968, а затем финал ЧМ-1970. После неудачи на домашнем Евро-1980, скандала с договорными матчами в Серии А, дисквалификации Паоло Росси состоялась великая победа на ЧМ-1982. После невыхода на Евро-1992 состоялся финал ЧМ-1994. После неудач на ЧМ-1998 и -2010, как считали, означавших окончание эры и глубокий кризис, пришли финалы Евро-2000 и -2012. Победа на ЧМ-2006 пришла на фоне Кальчополи и после провала на Евро-2004.

Сейчас ситуация также подходит. После невыхода на ЧМ-2018 самое время выдать громкий успех на Евро-2020. Однако Манчини сам признает, что прошло уже много времени, и те события забылись. А если отрезвляющая сила того провала, которая так может понадобиться сейчас, не поможет? Ныне сборная выглядит уж слишком уверенной в себе, даже несколько легкомысленной. Манчини уже мечтает, как будет раздавать автографы в качестве Чемпиона Европы. В последний раз такая эйфория была во время домашнего ЧМ-1990. Вылет в полуфинале которого затем страшно разочаровал.

На Евро сборную провожали грандиозным трехчасовым гала-вечером на государственном канале под названием Notte Azzurra ("Ночь Адзурры"), под руководством самого известного ведущего страны, называвшего имена игроков в окончательной заявке и вызывавшего их с конвертом в руках, как лауреатов премии Оскар. Игроки пели песни с известными исполнителями, шутили с известными комиками. Также снялись в специальной фотосессии со сшитыми специально к турниру костюмами от Armani. Не слишком ли помпезно вышло?

Прочный, но голый фундамент. В сборной Италии поработали отлично, но, скорее всего, мало - изображение 4

Немало вопросов и по игре. Она выносила Лихтенштейн, Эстонию, Молдову, Армению, Сан-Марино. Побеждала разваленных Грецию и Боснию. Польшу и Нидерланды, ссорившихся со своими тренерами. Соперники уровня игры и сплоченности, стабильности Турции и Швейцарии ей в 2019-2021 годах не попадались. И даже в тех матчах она часто атаковала примитивно, медленно, засыпала. Лигу Наций, в которой соперники более равного уровня, чем в Отборе выиграла лишь однажды из двух попыток, причем натужно, с семью забитыми в шести матчах. Со средним показателем ударов в створ ворот.

Также вопросы и по кадрам. В этой команде нет лидеров, чемпионов. Бонуччи и Кьеллини состарились. Кроме них, лиги Топ-5 как игроки стартового состава выигрывали лишь Верратти, Барелла и Бастони. Последние двое - только что впервые. Плюс Жоржиньо только что выиграл Лигу Чемпионов. Мизер по сравнению с игроками других Топ-сборных. Да и в целом, хотя и в сборной атмосфера свежести, юности, это поколение немолодо. Зубрам "Ювентуса", а также Ачерби, Иммобиле, Инсинье, Флоренци, Толою, Сиригу 30 лет и больше, "молодым" Спинаццоле, Верратти, Белотти, Жоржиньо 27-29.

Фундамент в сборной построен очень прочный, замечательный. Но что надстроено над ним - неясно. Эта надстройка еще не проходила испытание настоящими бурями, катаклизмами. Пройдет на Евро. Тогда и увидим, чего она стоит. Настрой очень серьезный. Манчини призывает уважать каждую минуту, использовать каждую минуту для того, чтобы поддержать гордость страны. "Наши матчи будут моментами единения миллионов итальянцев, позволят им забыть ужасный предыдущий год". И вправду, Италия заслуживает компенсацию за 2020-й. Но хватит ли ей сил для ее добычи?

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В статье: Роберто Манчини Италия Джанлука Виалли Евро-2020 сборная Италии Национальная сборная Италии
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.