Простит ли Австрия за такой второй тайм? У сборной Украины нет запаса прочности. Аудиомнение #101

Обсуждаем поединок между Украиной и Северной Македонией.

Миколенко на лавке – to be or not to be? Как решение по левому флангу смяло низкий блок оппонента в первом тайме и что вообще это было во втором?! Дилемма по поводу игры с позиции силы в матче с Северной Македонией, первые вопросы к Шевченко, оды Ярмоленко, Яремчуку и Бущану, просьбы к Малиновскому и Зинченко, претензии к Шапаренко и Беседину. Качество арбитража, атмосфера в раздевалке сборной, желание игроков "сине-желтых" отбивать и забивать пенальти – еще больше мыслей внутри подкаста.