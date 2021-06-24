Самая крупная победа, 18 голов, Левандовский больше всей Польши. Пять фактов 13-го дня Евро-2020

Тринадцатый день Чемпионата Европы получился одним из самых драматичных на Евро-2020. Как аперитив – увлекательный матч между Швецией и Польшей, который вывел Украину в 1/8, а затем группа F, где все мешалось несколько раз. Групповой раунд завершен.

Самый результативный день в истории Евро

Десять голов в двух матчах группы Е, а затем восемь голов в двух поединках F сделали тринадцатый день Евро-2020 самым результативным днем в истории турнира. 18 голов за сутки – новый рекорд чемпионата Европы.

Испания забила все, что не забила раньше

В первый двух матчах группы Испания забила всего один гол, не реализовав большое количество моментов. Все голы были оставлены на последний день. Пять голов влетело в ворота сборной Словакии, и это при этом, что Испания не реализовала свой дежурный пенальти (уже пятый подряд). Победа Испании над Словакией вошла в пятерку крупнейших в истории Евро:

Нидерланды – Югославия 6:1 (Евро-2000)

Дания – Югославия 5:0 (Евро-1984)

Франция – Бельгия 5:0 (Евро-1984)

Швеция – Болгария 5:0 (Евро-2004)

Словакия – Испания 0:5 (Евро-2020)

???? La satisfacción del trabajo bien hecho en tan solo cuatro fotos.#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/LplGgaLWg7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 23, 2021

Без автоголов никак

Два мяча в ворота Словаков влетели в их ворота от своих же игроков. Удивительный ляп вратаря “Ньюкасла” Дубравки стал первым голом в матче, а срезка Юрая Куцки – последним. Всего на Евро-2020 было забито уже восемь автоголов. На всех предыдущих турнирах вместе взятых – девять.

Левандовский забил больше голов, чем все остальные игроки сборной Польши

Роберт Левандовский своим дублем вернул интригу в матче против Швеции, но его команда все равно проиграла. Форвард “Баварии” всего забил 69 голов в 122 матчах за сборную Польши. Это вдвое больше, чем у остальных игроков сборной Польши на Евро-2020 вместе взятых (34).

Англия не проходила Германию в плей-офф с 1966 года

В первом раунде плей-офф сборная Англии сыграет с Германией, одним из самых своих принципиальных соперников. В матчах на вылет Бундестим выбивал Англию на ЧМ-1970, ЧМ-1990, ЧМ-2010 и Евро-1996. В последний раз в матчах плей-офф Англия обыграла Германию на крупных турнирах в финале домашнего ЧМ-1966.

бонус – очередной рекорд Роналду

Криштиану является лучшим бомбардиром в истории "Реала", лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, лучшим бомбардиром Евро, лучшим бомбардиром сборной Португалии, а после трех забитых пенальти на Евро-2020 и лучшим бомбардиром футбола сборных (вместе с иранцем Али Даеи).