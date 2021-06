Левандовский и Модрич под руководством Марко Росси. Символическая сборная 3-го тура Евро-2020

Корабль под названием "Евро-2020" взял курс на плей-офф, обогнув мыс группового этапа. Третий тур турнира получился достаточно интересным. Топ-сборные в большинстве своем подтвердили статус, а некоторые андердоги до последнего сражались за место в 1/8. У кого-то это сделать получилось, кому-то просто повезло, а кто-то простился с соревнованием, пожелав удачи остальным участникам.

Мы же тем временем подводим итоги увиденного в третьем туре, выбирая лучших футболистов для традиционной символической сборной. После этого ожидайте набор самых ценных игроков за весь групповой этап.

Вратарь - Янн Зоммер, Швейцария

Да, мы знаем, что "нати" в третьем туре играли против худшей команды нынешнего Евро, однако заслуг Зоммера это не преуменьшает. Команда Гюнеша свои моменты имела, но очень часто на пути вставал именно кипер швейцарцев, совершивший несколько классных сейвов. Да, он пропустил гол, но вряд ли хоть кто-то мог бы справиться с ударом Кахведжи. Он получился идеальным. В остальных случаях Зоммер был начеку.

Правый защитник - Йоаким Меле, Дания

Датчане стали первой командой в истории Евро, которая заняла второе место в группе, идя перед третьим туром на самом дне. Не в последнюю очередь это случилось благодаря классной игре футболиста "Аталанты" Меле. В сборной он чаще играет на левом фланге, но благодаря своей универсальности, может закрыть и правый борт. В игре против сборной России Йоаким забил сам, а также создал несколько моментов для партнеров, пять раз успешно шел в дриблинг и трижды вступал в борьбу за мяч. Качественный перформанс.

Центральный защитник - Андреас Кристенсен, Дания

Еще один скандинав, который полностью заслужил получить свое место среди лучших. Во-первых, центрбек "Челси" забил красивый гол. Во-вторых, этот гол стал ключевым, ибо пришел при счете 2:1 в пользу датчан. В-третьих, у него шикарная статистика - 2 перехвата, 7 успешных единоборств, 89 процентов точности передач. И как итог - приз лучшего игрока встречи от УЕФА и попадание в символическую сборную от UA-Футбол.

???????? Scintillating first-time effort from distance by Andreas Christensen!



????Goal of the Round ????????????????????????????????????? #EUROGOTR | @GazpromFootball pic.twitter.com/r3Fr0Kuzq8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Центральный защитник - Эмерик Ляпорт, Испания

Наконец-то. Только в третьем туре натурализованный игрок показал, зачем перед этим турниром его заиграла испанская сборная. Ляпорт успевал везде. Центребк был надежен в обороне, раздавал много передач на ближнюю и среднюю дистанции (87 точных передач из 89), а также очень опасно подключался на стандарты. Еще и гол забил! Да, пока это не Серхио Рамос в плане лидерских качеств и влияния на партнеров, но в третьем туре Эмерик был хорош.

Левый защитник - Давид Алаба, Австрия

Мы все смотрели игру Украина - Австрия. Мы все ругали, иногда даже матом, отечественных игроков и отмечали игру соперника, который прежде всего запомнился командным прессингом и налаженной игрой в каждой из линий. Но Алаба все равно выделялся. Франко Фода наконец-то решился передвинуть его на левый фланг, изменив даже схему, и это решение дало результат. Алаба подал угловой, который привел к победному голу, и в целом действовал как настоящий вожак на поле. Таким, каким и должен быть капитан.

Правый полузащитник - Стивен Цубер, Швейцария

Внимание, в третьем туре Евро-2020 был зафиксирован первый хет-трик. Из голевых передач. Стивен Цубер, просидевший в запасе в первых двух турах турнира, вышел против Турции и выдал качественную игру. Все три гола "нати" были забиты после его ассистов, что автоматически сделало вингера (или латераля) звездой встречи. Кроме этого, Стивен еще и сам успел нанести четыре удара и ровно столько же раз шел в дриблинг. Похоже, что он заслужил свое место в старте на матч плей-офф.

A hat-trick of assist hat-tricks recorded by Opta since 1980.



Steven Zuber joins an exclusive club. #EURO2020 pic.twitter.com/77lFb7YI5E — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2021

Центральный полузащитник - Жоржиньо Вейналдум, Нидерланды

Капитан "оранье" перед самым Евро сменил "Ливерпуль" на "ПСЖ", отказав при этом "Барсе", и теперь он, как говорится, в огне. Вейналдум проводит великолепный турнир, а его сыгранность в центре поля с де Йонгом и де Роном делает центр поля Нидерландов одним из лучших на турнире. Игру против Северной Македонии Жоржиньо занесет себе в актив. Он отличился сразу двумя голами, а также трижды шел в успешный отбор и трижды уверенно проходил оппонентов на дриблинге. Берегись, плей-офф, Вейналдум набирает обороты.

Центральный полузащитник - Лука Модрич, Хорватия

Только настоящий капитан может спасти свою команду, когда она в беде. Подобному качеству нужно поучиться именно у Модрича, который стал героем поединка против Шотландии. Именно его гол во втором тайме стал переломным, а после этого бессменный лидер еще и отметился голевой передачей. Вероятно, что для полузащитника "Реала" текущий турнир - последний в футболке национальной сборной. И сейчас он делает все, чтобы "шашечные" прошли как можно дальше.

Левый полузащитник - Эмиль Форсберг, Швеция

Будущий соперник сборной Украины, который, по иронии судьбы, вчера подарил "сине-желтым" выход в плей-офф. Эмиль был лучшим на футбольном поле в составе своей сборной, а его два гола, как показалось вначале, подарили шведам уверенное преимущество. Да, после этого случился камбек, но о нем будет ниже. Пока же отмечаем игру Форсберга - два гола, пять ударов, два отбора мяча, две успешные попытки дриблинга и 82 процента точности передач. Шевченко стоит серьезно изучить игру футболиста "РБ Лейпцига".

Центральный нападающий - Адам Салаи, Венгрия

Несмотря на то, что венгры остались за бортом плей-офф, для многих нейтральных зрителей они стали любимой командой. Согласитесь, никто не верил, что они смогут дать бой в группе смерти. Смогли. В матче против немцев, в котором Венгрия дважды выходила вперед, за результативные действия в атаке отвечал Салаи. В первом тайме он забил головой после классного навеса в штрафную, а после перерыва еще и отличился голевой передачей. И пусть кто-то скажет, что он не заслужил находиться в сборной.

Центральный нападающий - Роберт Левандовский, Польша

Роналду, Бензема, Депай. Все они провели добротные матчи в третьем туре, но в отличие от Роберта, свою планку они еще смогут поднять. А вот поляк нет. Вчера он из последних сил старался затащить "белых орлов" в плей-офф, но даже стараний лучшего нападающего мира не хватило. Лева дважды забил сам, а в первом тайме еще и дважды попал в перекладину. Польская сборная сама виновата, что осталась за бортом 1/8 финала, но Левандовский сражался до конца, что нельзя не отметить.

Robert Lewandowski ???????? has now scored 56 goals since the start of 20/21. ???? #EURO2020 pic.twitter.com/V0Sn0n9ugz — RouteOneFootball (@Route1futbol) June 23, 2021

Тренер - Марко Росси, Венгрия

Можете ли вы поверить в то, что после финального свистка матча Германия - Венгрия, немцы всеми силами радовались ничье 2:2, в то самое время, как их соперник был разочарован. Вот и мы нет. Вот и Марко Росси нет. Итальянский наставник сделал классную команду, которая отобрала очки у Германии и Франции (двух последних чемпионов мира), а также была в шаге от сенсации в игре с Португалией (действующий чемпион Европы). Мы не узнаем, как бы себя показали венгры в более простой группе, но среди лучших они не смотрелись плохо. Достойная игра от достойной команды с достойным тренером.