Подытожив вылет Португалии – Криштиану Роналду вновь бросил капитанскую повязку на газон

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение своей команды в 1/8 финала чемпионата Европы от Бельгии (0:1). По окончании поединка нападающий снял повязку с плеча, швырнул ее на газон и пнул.

Отметим, что Роналду делает так не впервые. В конце матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии (2:2) Криштиану бросил отличительный знак на поле после того, как арбитры не засчитали его взятие ворот.

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1