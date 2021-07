Минутка умилений. Спонсор – сборная Украины: как защитник Швеции вернулся домой и попал в объятия семьи

Защитник сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф вернулся домой к своей семье после вылета национальной команды в 1/8 финала чемпионата Европы. Напомним, поражение шведам нанесла команда Андрея Шевченко, которая теперь сыграет в четвертьфинале турнира со сборной Англии.

Как только Линделеф открыл двери в дом, к Виктору тут же бросился в объятия его ребенок. Короткое видео уже набрало немало просмотров в Сети.

The moment Victor Lindelof returned from international duty ????



(via majanilssonlindelof/IG) pic.twitter.com/n2Nbp7SmeA