Впервые три гола головой в одном матче, датчане больше всех забивают с игры. Пять фактов 19-го дня Евро-2020

Англия разгромила Украину, Дания выбила Чехию. Определилась вторая полуфинальная пара Евро-2020. Как всегда, англичан удалось покорить несколько минидостижений.

Три гола головой в одной игре – впервые на Евро

Гол Дилэйни в ворота сборной Чехии стал 24-м на Евро-2020, который был забит головой. По этому показателю Евро-2020 опередил все предыдущие турниры. А затем был матч с Украиной, где Англия стала первой командой в истории Евро, которая забила три гола головой в одном матче.

Англия не пропускает на Евро пять матчей подряд

Испания на Евро-2012 не пропускала со второго тура и растянула свою серию на два турнира, не пропустив еще дважды и на Евро-2016. Англия стала первой сборной на чемпионате Европы, которая не пропустила в первых пяти матчах турнира. Всего Англия не пропускает в семи матчах подряд или 662 минуты.

Хендерсон забил первый гол за сборную Англии

Последний, четвертый мяч в ворота сборной Украины отправил Джордан Хендерсон. Для капитана “Ливерпуля” это был первый гол за сборную Англию. Впервые забить за “трех львов” ему удалось только в 62-м матче и после 43 ударов. Это было самое длинное ожидание гола для игрока сборной Англии.

У кого нет таких проблем с забитыми мячами за сборную, это у Харри Кейна, который по количеству мячей за Англию на больших турнирах сравнялся с Аланом Ширером (9) и отстает теперь только от Гари Линекера (10).

Еще одна параллель с 1966 годом

Англия во второй раз в своей истории забила четыре гола в матче на вылет Евро или Кубка Мира. В последний это удавалось “трем львам” в финале ЧМ-1966 (Германия 4:2).

Десять голов с игры Дании

Сборная Дании забила на Евро-2020 11 голов, столько же у Италии, больше только у Испании (12). При этом датчане больше всех забили с игры – десять из 11 своих голов. Как результат – первый выход в полуфинал чемпионата Европы за 29 лет.