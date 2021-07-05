Не слишком ли они быстро бегут? Акценты зрителя на играх Евро-2020

Нынешний форс-мажорный Евро, в принципе, уже можно записывать в число удавшихся. Хотя бы потому, что он радует нас результативностью. Естественно, по сравнению с 1/8 финала, в четвертьфиналах она упала. Но и 3 гола за игру, в среднем, это цифра немалая. Жаль только, что каждый третий мяч побывал в наших воротах. Но, в остальном и в целом, скучать не приходилось.

Швейцария – Испания 1:1 (пенальти – 1:3)

Бельгия – Италия 1:2

Чехия – Дания 1:2

Украина – Англия 0:4

Зрелищность. Самым смотрибельным, на мой взгляд и по моим подсчетам, стал матч Чехия – Дания. Обе команды не обманули зрительских ожиданий, основанных на продемонстрированной ранее игре. Лишь немного уступил им центральный матч этой стадии: Бельгия – Италия, хотя здесь, пожалуй, первый тайм был значительно содержательнее второго.

А вот игра швейцарцев с испанцами стала бы самой скучной, если бы не дополнительное время, где за полчаса голевых моментов было создано больше, чем в предыдущие полтора. Причем, все они были испанскими, что, впрочем, не помешало завершить игру в серии пенальти.

Так что парадоксально наименее зрелищным назову самый результативный матч Украина – Англия: лишь шесть-семь опасных эпизодов у ворот. Это в два раза меньше, чем у чехов с датчанами.

К слову, довелось где-то в комментариях прочесть о том, что зрелище, оказывается, не следует измерять голевыми моментами. Ибо оно многогранно, а кто-то в восторге от яростной мужской борьбы за мяч. Отвечу своим избитым штампом, цитируя классиков: кому и корова невеста. И еще раз констатирую: четверть века прозябания на задворках футбола для нас даром не прошла.

Интрига. Я бы рискнул утверждать, что Дания, по факту, решила свою задачу раньше всех – еще до перерыва. Когда Дольберг удвоил счет. Потому что после ответного гола Шика (казалось бы, всего лишь семь минут спустя) у чехов не было ни единой возможности отыграть и второй. Что, в общем-то, признал и сам автор гола, говоривший потом об их усталости.

Мы сложили крылышки, наверное, все-таки сразу после перерыва, когда Магуайр забил второй мяч в ворота Украины. До этого, как-никак, все же был этот полумомент у Яремчука, а главное – англичане отнюдь не выглядели неуязвимыми. Но второй гол нас практически прибил.

А вот Бельгия могла отыграться реально еще на 61-й минуте, когда на пути удара Лукаку возникла спина Спинаццолы. А гипотетически – так даже на 84-й, когда мяч разминулся с итальянскими воротами после опасного удара Докю.

Испанцы же, как известно, вымучили свое счастье аж в послематчевой «лотерее» (называл, и буду называть ее именно так, несмотря на все протесты ревнителей духа), где швейцарцы умудрились пробить с «точки» еще хуже, чем их соперник.

Логика. И здесь всех обскакал третий по счету из четвертьфиналов. Чей итоговый счет на табло был, опять же по наблюдениям автора, абсолютно закономерным – 2:1 в пользу Дании. Глупо было бы сомневаться в победе англичан, но их превосходство в голевых шансах точнее отразили бы цифры 2:0. Еще раз повторю: реализованы были четыре из пяти-шести.

Думаю, Бельгия не заслужила поражения и вполне себе «наиграла» на второй забитый мяч, который принес бы ей ничью с итальянцами и экстра-таймы.

Ну и самым нелогичным назову исход поединка Швейцарии с Испанией (не считая пресловутой «лотереи», конечно). Потому что после перерыва первые тут очевидно «наиграли» на свой гол (чего, кстати, не было у вторых в основное время), зато в овертайме испанцы честно заработали все два. А в итоге пришлось мучить вратарей и щекотать нервишки публике.

Судейство. Ваш выход, геноссе Юстас!

Лучше других, по мнению моего консультанта, отсудил англичанин Оливер (Швейцария – Испания), даже несмотря на вызвавшее споры удаление швейцарца Фройлера – на 77-й минуте, при 1:1. Напомню, все свое преимущество испанцы получили уже после него и во многом благодаря ему.

«Ну, тут можно подвести под безрассудное действие с риском нанесения травмы. Летел все-таки очень опасно, и по ноге заехал прилично. Хотя там 50 на 50, и ВАР лично меня не убедил».

Немец Брых (Украина – Англия). «Штрафного, с которого был забит второй гол, я не увидел». Тогда, фактически, результативная ошибка.

Кюйперс (Чехия –Дания). «Углового, с которого Дания забила первый гол, не было». В таком случае, это уже тянет на ошибку, повлиявшую на исход матча.

Но худшим, по мнению Юстаса, стало судейство словенца Винчича (Бельгия – Италия). «Не назначенный пенальти от Де Брюйне (бедром сшиб соперника во втором тайме, при 1:2), на той же минуте не поставленный фол уже на бельгийце, постоянное затягивание времени итальянцами. И гол, отмененный лишь ВАРом, хотя «вне игры» при передаче полуметровое».

Вот так-так! Что же мы увидим в решающих матчах?

Везение. В четвертьфиналах Фортуна избрала своим объектом самый драматичный поединок и сконцентрировалась полностью на нем. Более того, она в нем многое решала.

На 8-й минуте швейцарец Закария открывает счет, отправив мяч в свои ворота – точнее, попав в него, мяч решительно меняет направление полета. К слову, юбилейный десятый автогол на этом удивительном Евро.

Ровно час спустя, мяч, поколбасившись между испанцами, рикошетом от Пау Торреса попадает к Фройлеру – моментальный пас на Шакири – гол. То есть, без везения было бы 0:0.

Первым же ударом в серии пенальти Бускетс потрясает стойку ворот Швейцарии. А предпоследний выстрел соперников испанцев, в исполнении Варгаса, уходит «в молоко». Сразу после чего Оярсабаль реализует победный 11-метровый.

Так на чьей же стороне в итоге оказалась удача?

Личности. Полагаю, самой яркой фигурой следует признать кипера Зоммера. Его пять серьезных сэйвов кряду в овертайме оставляли Швейцарию в игре вплоть до начала розыгрыша лотереи. И если уж мы начали с вратарей, то вторым назову чеха Вацлика, а третьим – датчанина Шмайхеля. И отдельный респект испанцу Симону за два парированных пенальти.

Среди полевых игроков фаворит очевиден – англичанин Кейн. Вслед за ним мне запомнились яркой игрой итальянец Инсинье, испанец Хорди Альба, бельгийцы Лукаку и Докю. Если говорить об участии в голах, то нужно выделить англичан Стерлинга и Шоу. Если о вышедших на замену – то датчанина Поульсена и испанца Морено. Из украинцев, на этом уровне, вспомнить, увы, некого.

Симпатии. Больше всех понравилась Дания – команда, играющая для зрителя. Англичане в этот раз, справедливости ради, были хороши. Но, боюсь, им слишком много позволил соперник. Да и в последние полчаса они фактически бросили играть. Явно не разочаровали нас игрой в футбол Бельгия с Италией.

Испанцы проснулись лишь оказавшись в большинстве и аж в экстра-таймах. Чехия и Швейцария бились, как могли. А вот мы не смогли, став стопроцентным слабым звеном четвертьфиналов. Но хватит об этом, отболело.

Анонсы. Ждем зрелища от Италии с Испанией и, очень на то похоже, что бесшабашная Дания упрется в британскую скалу. Тем паче, что датчане, по их признанию, уже подустали, а Англия, такое ощущение, только тем и занималась, что экономила силы, равномерно распределяя их по дистанции. Возможно, исключение и сомнительная честь были оказаны Украине.

Но буду очень сильно за Данию против Англии: хочется больше футбола в финале. С точки зрения стремления к совершенству, отдам предпочтение итальянцам, но нисколечки не огорчусь проходу испанцев. В который, впрочем, верится слабо. Словом, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предрекать финал с участием Англии и Италии. Но в футболе, как мы знаем, случается всякое.

Самым банальным исходом этого небанального Евро стал бы триумф англичан. Это как если бы в захватывающей сказке вместо яркого хэппи-энда нам подсунули будничный и скомканный конец фильма. Типа: жили они счастливо и умерли в один день, отравившись колбасой на свадьбе.

Если помните, после первого тура Евро я говорил вам, что, по опыту, нам следует ожидать угасания зрелища по мере приближения к финалу. По большому счету, пока этого не случилось. Но остаются самые главные матчи, цена результата которых высока и будет довлеть над командами. Опять же, накопившуюся усталость никто не отменял.

«Не слишком ли мы быстро бежим?» - подумали полицейские: цитата из старого доброго, и заметьте, романтического фильма. Не превратится ли футбол волшебным образом в помесь боевых единоборств с живыми шахматами? История знает достаточно примеров тому в полуфиналах, а уж тем более в финальных матчах. Как говорят у нас в Одессе, будем посмотреть.