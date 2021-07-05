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Не слишком ли они быстро бегут? Акценты зрителя на играх Евро-2020

ЕВРО-2020
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Авторский обзор матчей ¼ финала

Не слишком ли они быстро бегут? Акценты зрителя на играх Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешний форс-мажорный Евро, в принципе, уже можно записывать в число удавшихся. Хотя бы потому, что он радует нас результативностью. Естественно, по сравнению с 1/8 финала, в четвертьфиналах она упала. Но и 3 гола за игру, в среднем, это цифра немалая. Жаль только, что каждый третий мяч побывал в наших воротах. Но, в остальном и в целом, скучать не приходилось.

  • Швейцария – Испания 1:1 (пенальти – 1:3)
  • Бельгия – Италия 1:2
  • Чехия – Дания 1:2
  • Украина – Англия 0:4

Зрелищность. Самым смотрибельным, на мой взгляд и по моим подсчетам, стал матч Чехия – Дания. Обе команды не обманули зрительских ожиданий, основанных на продемонстрированной ранее игре. Лишь немного уступил им центральный матч этой стадии: Бельгия – Италия, хотя здесь, пожалуй, первый тайм был значительно содержательнее второго.

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А вот игра швейцарцев с испанцами стала бы самой скучной, если бы не дополнительное время, где за полчаса голевых моментов было создано больше, чем в предыдущие полтора. Причем, все они были испанскими, что, впрочем, не помешало завершить игру в серии пенальти.

Так что парадоксально наименее зрелищным назову самый результативный матч Украина – Англия: лишь шесть-семь опасных эпизодов у ворот. Это в два раза меньше, чем у чехов с датчанами.

К слову, довелось где-то в комментариях прочесть о том, что зрелище, оказывается, не следует измерять голевыми моментами. Ибо оно многогранно, а кто-то в восторге от яростной мужской борьбы за мяч. Отвечу своим избитым штампом, цитируя классиков: кому и корова невеста. И еще раз констатирую: четверть века прозябания на задворках футбола для нас даром не прошла.

Интрига. Я бы рискнул утверждать, что Дания, по факту, решила свою задачу раньше всех – еще до перерыва. Когда Дольберг удвоил счет. Потому что после ответного гола Шика (казалось бы, всего лишь семь минут спустя) у чехов не было ни единой возможности отыграть и второй. Что, в общем-то, признал и сам автор гола, говоривший потом об их усталости.

Мы сложили крылышки, наверное, все-таки сразу после перерыва, когда Магуайр забил второй мяч в ворота Украины. До этого, как-никак, все же был этот полумомент у Яремчука, а главное – англичане отнюдь не выглядели неуязвимыми. Но второй гол нас практически прибил.

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А вот Бельгия могла отыграться реально еще на 61-й минуте, когда на пути удара Лукаку возникла спина Спинаццолы. А гипотетически – так даже на 84-й, когда мяч разминулся с итальянскими воротами после опасного удара Докю.

Испанцы же, как известно, вымучили свое счастье аж в послематчевой «лотерее» (называл, и буду называть ее именно так, несмотря на все протесты ревнителей духа), где швейцарцы умудрились пробить с «точки» еще хуже, чем их соперник.

Логика. И здесь всех обскакал третий по счету из четвертьфиналов. Чей итоговый счет на табло был, опять же по наблюдениям автора, абсолютно закономерным – 2:1 в пользу Дании. Глупо было бы сомневаться в победе англичан, но их превосходство в голевых шансах точнее отразили бы цифры 2:0. Еще раз повторю: реализованы были четыре из пяти-шести.

Думаю, Бельгия не заслужила поражения и вполне себе «наиграла» на второй забитый мяч, который принес бы ей ничью с итальянцами и экстра-таймы.

Ну и самым нелогичным назову исход поединка Швейцарии с Испанией (не считая пресловутой «лотереи», конечно). Потому что после перерыва первые тут очевидно «наиграли» на свой гол (чего, кстати, не было у вторых в основное время), зато в овертайме испанцы честно заработали все два. А в итоге пришлось мучить вратарей и щекотать нервишки публике.

Судейство. Ваш выход, геноссе Юстас!

Лучше других, по мнению моего консультанта, отсудил англичанин Оливер (Швейцария – Испания), даже несмотря на вызвавшее споры удаление швейцарца Фройлера – на 77-й минуте, при 1:1. Напомню, все свое преимущество испанцы получили уже после него и во многом благодаря ему.

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«Ну, тут можно подвести под безрассудное действие с риском нанесения травмы. Летел все-таки очень опасно, и по ноге заехал прилично. Хотя там 50 на 50, и ВАР лично меня не убедил».

Немец Брых (Украина – Англия). «Штрафного, с которого был забит второй гол, я не увидел». Тогда, фактически, результативная ошибка.

Кюйперс (Чехия –Дания). «Углового, с которого Дания забила первый гол, не было». В таком случае, это уже тянет на ошибку, повлиявшую на исход матча.

Но худшим, по мнению Юстаса, стало судейство словенца Винчича (Бельгия – Италия). «Не назначенный пенальти от Де Брюйне (бедром сшиб соперника во втором тайме, при 1:2), на той же минуте не поставленный фол уже на бельгийце, постоянное затягивание времени итальянцами. И гол, отмененный лишь ВАРом, хотя «вне игры» при передаче полуметровое».

Вот так-так! Что же мы увидим в решающих матчах?

Везение. В четвертьфиналах Фортуна избрала своим объектом самый драматичный поединок и сконцентрировалась полностью на нем. Более того, она в нем многое решала.

На 8-й минуте швейцарец Закария открывает счет, отправив мяч в свои ворота – точнее, попав в него, мяч решительно меняет направление полета. К слову, юбилейный десятый автогол на этом удивительном Евро.

Ровно час спустя, мяч, поколбасившись между испанцами, рикошетом от Пау Торреса попадает к Фройлеру – моментальный пас на Шакири – гол. То есть, без везения было бы 0:0.

Первым же ударом в серии пенальти Бускетс потрясает стойку ворот Швейцарии. А предпоследний выстрел соперников испанцев, в исполнении Варгаса, уходит «в молоко». Сразу после чего Оярсабаль реализует победный 11-метровый.

Так на чьей же стороне в итоге оказалась удача?

Личности. Полагаю, самой яркой фигурой следует признать кипера Зоммера. Его пять серьезных сэйвов кряду в овертайме оставляли Швейцарию в игре вплоть до начала розыгрыша лотереи. И если уж мы начали с вратарей, то вторым назову чеха Вацлика, а третьим – датчанина Шмайхеля. И отдельный респект испанцу Симону за два парированных пенальти.

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Среди полевых игроков фаворит очевиден – англичанин Кейн. Вслед за ним мне запомнились яркой игрой итальянец Инсинье, испанец Хорди Альба, бельгийцы Лукаку и Докю. Если говорить об участии в голах, то нужно выделить англичан Стерлинга и Шоу. Если о вышедших на замену – то датчанина Поульсена и испанца Морено. Из украинцев, на этом уровне, вспомнить, увы, некого.

Симпатии. Больше всех понравилась Дания – команда, играющая для зрителя. Англичане в этот раз, справедливости ради, были хороши. Но, боюсь, им слишком много позволил соперник. Да и в последние полчаса они фактически бросили играть. Явно не разочаровали нас игрой в футбол Бельгия с Италией.

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Испанцы проснулись лишь оказавшись в большинстве и аж в экстра-таймах. Чехия и Швейцария бились, как могли. А вот мы не смогли, став стопроцентным слабым звеном четвертьфиналов. Но хватит об этом, отболело.

Анонсы. Ждем зрелища от Италии с Испанией и, очень на то похоже, что бесшабашная Дания упрется в британскую скалу. Тем паче, что датчане, по их признанию, уже подустали, а Англия, такое ощущение, только тем и занималась, что экономила силы, равномерно распределяя их по дистанции. Возможно, исключение и сомнительная честь были оказаны Украине.

Но буду очень сильно за Данию против Англии: хочется больше футбола в финале. С точки зрения стремления к совершенству, отдам предпочтение итальянцам, но нисколечки не огорчусь проходу испанцев. В который, впрочем, верится слабо. Словом, не нужно быть Нострадамусом, чтобы предрекать финал с участием Англии и Италии. Но в футболе, как мы знаем, случается всякое.

Самым банальным исходом этого небанального Евро стал бы триумф англичан. Это как если бы в захватывающей сказке вместо яркого хэппи-энда нам подсунули будничный и скомканный конец фильма. Типа: жили они счастливо и умерли в один день, отравившись колбасой на свадьбе.

Если помните, после первого тура Евро я говорил вам, что, по опыту, нам следует ожидать угасания зрелища по мере приближения к финалу. По большому счету, пока этого не случилось. Но остаются самые главные матчи, цена результата которых высока и будет довлеть над командами. Опять же, накопившуюся усталость никто не отменял.

«Не слишком ли мы быстро бежим?» - подумали полицейские: цитата из старого доброго, и заметьте, романтического фильма. Не превратится ли футбол волшебным образом в помесь боевых единоборств с живыми шахматами? История знает достаточно примеров тому в полуфиналах, а уж тем более в финальных матчах. Как говорят у нас в Одессе, будем посмотреть.

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В статье: Англия Дания Испания Италия Евро-2020
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
05.07.2021 в 17:01
Продовжуючи парад цитувань, розпочатий автором: "кому і корова - наречена", а комусь і власно вигадані критерії оцінки футбольної гри - "істина в останній інстанції". Доречі, якість цитування класиків (в оригіналі в Ільфа та Петрова "кому и кобыла - невеста") опосередковано показує обгрунтованість претензій автора на володіння "істиною в останній інстанції". Ну, залишимо на його совісті незнання свійських тварин на рівні дитячого садка. А от вигадування власних критерієв та власні рішення щодо відповідності чи не відповідності цим критеріям - оце вже безпосердньо те, що мало би "обгрунтовувати" висновки автора. Я пишу "мало би обгрунтовувати", бо колись вже мав з автором дискусію стосовно того, як саме він нарахував небезпечні моменти в одному матчі. Наша з ним арифметика не сходилася, бо влучання в каркас воріт він небезпечним моментом не зарахував, і навіть не зарахував забитий гол, бо він виявляється "був випадковим внаслідок рикошету"... Яка там офіційна статистика? Які там XG? Автор сказав, що це - небезпечно, значить небезпечно. Автор сказав, що те не небезпечно, значить те безпечно. Вірте в нього, читачі. Вірте, як в Зеленьського. Амен. P.S. В оригіналі комента до попереднього блога автора було написано "Хто, коли і кому довів, що ВИКЛЮЧНО гольові моменти є крітерієм видовищності гри?" Порівняйте це з "видовище, виявляється, не слід вимірювати гольовими моментами" і зацініть "красоту пересмикування" автора.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.