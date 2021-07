Линекер – об игре Стерлинга против Дании: Одно из лучших выступлений игрока сборной Англии

Бывший нападающий национальной сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход своей любимой команды в финал ЕВРО, а также высказался об игре Рахима Стерлинга у себя в Твиттере.

There were some superb performances. All the back 4 were outstanding, and as for @sterling7, well, that was one of the greatest displays I’ve seen from a player in an @England shirt. Stunning.