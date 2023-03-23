Сколько забьет Роналду? Португалия - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Евро-2024

В этом противостоянии нет интриги. Португалия – большой фаворит матча, а Лихтенштейн не выглядит сборной, способной дать бой. Вопрос в том, сколько голов забьет Криштиану Роналду? В том, что он забьет, мало сомнений, ведь именно с этой целью ветеран и продолжает выступления за сборную.

Смотрите матч квалификации Евро-2024 в четверг, 23-го марта, в 21:45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

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Отбор на Евро-2024. Группа J. 1-й тур

23 марта. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия 21:45 Лихтенштейн

Арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2