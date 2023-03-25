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Дебют Петракова. Армения – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Армения - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ffa.am
Петраков оставил после себя неоднозначные впечатления как тренер сборной Украины. Это фигура, вокруг которой будет немало споров еще долгое время. Хотя у тренера тем временем появился шанс доказать свою профпригодность работой с другой сборной – Арменией. Свой путь Петраков начинает матчем против амбициозной Турции.
Матч квалификации Евро-2024 состоится в субботу, 25-го марта 2023-го года, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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Квалификация к Евро-2023, Группа D. 1-й тур
25.03.2023, Ереван, Стадион "им.Вазгена Саркисяна"
Судья: Х. М. Санчес (Испания)
Армения 19:00 Турция
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