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Степаненко сравнялся с Ворониным по количеству матчей за национальную сборную
Оба игрока теперь делят 10-11 строчки в списке гвардейцев сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против Англии в отборе на Евро-2024 стал для Тараса Степаненко 74-м в составе национальной сборной Украины. По этому показателю он сравнялся с Андреем Ворониным, у которого такое же количество игр за главную команду страны.
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33-летний Тарас Степаненко дебютировал за национальную сборную 17 ноября 2010 в товарищеском матче против Швейцарии. На данный момент на счету опорного полузащитника 4 гола в 74 матчах.
Отметим, что еще до завершения этого календарного года Степаненко может выйти не только на десятое, но и девятое место в списке гвардейцев сборной, ведь у Сергея Реброва 75 игр. Рекорд удерживает Андрей Ярмоленко со 112 матчами в составе "желто-синих".
Напомним, что матч Англия – Украина начался в 19:00. Следить за игрой вы можете на нашем сайте в
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