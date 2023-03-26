Степаненко сравнялся с Ворониным по количеству матчей за национальную сборную

Матч против Англии в отборе на Евро-2024 стал для Тараса Степаненко 74-м в составе национальной сборной Украины. По этому показателю он сравнялся с Андреем Ворониным, у которого такое же количество игр за главную команду страны.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

33-летний Тарас Степаненко дебютировал за национальную сборную 17 ноября 2010 в товарищеском матче против Швейцарии. На данный момент на счету опорного полузащитника 4 гола в 74 матчах.

Отметим, что еще до завершения этого календарного года Степаненко может выйти не только на десятое, но и девятое место в списке гвардейцев сборной, ведь у Сергея Реброва 75 игр. Рекорд удерживает Андрей Ярмоленко со 112 матчами в составе "желто-синих".