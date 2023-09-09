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СМИ назвали состав сборной Англии на матч против Украины
Гарри Кейн присутствует
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский журналист издания The Telegraph написал в своем Twitter прогноз о составе сборной Англии на матч против Украины.
"Пикфорд; Уокер, Гехи, Магуайр, Чилвелл; Беллингем, Райс, Хендерсон; Сака, Кейн, Маддисон", - написал Мэтт Лоу.
Джордж Хендерсон готовится начать матч за Англию сегодня вечером,
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