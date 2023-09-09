Ирландия - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сентябрьский слот отбора к Евро-2024 продолжается. Нидерланды без проблем справились с Грузией, а теперь планируют это сделать с Ирландией. Матч обещает быть очень интересным, ведь ирландцы никого просто так со своего поля не отпускают.

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Игра шестого тура группы В отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, десятого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на видеосервисе MEGOGO. Точнее, MEGOGO Футбол 1.

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