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Ирландия - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Ирландия - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/OnsOranje
Сентябрьский слот отбора к Евро-2024 продолжается. Нидерланды без проблем справились с Грузией, а теперь планируют это сделать с Ирландией. Матч обещает быть очень интересным, ведь ирландцы никого просто так со своего поля не отпускают.
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Игра шестого тура группы В отбора к Евро-2024 состоится в воскресенье, десятого сентября, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на видеосервисе MEGOGO. Точнее, MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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