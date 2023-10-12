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Петраков: Играем от матча к матчу и не смотрим в турнирную таблицу
Главный тренер Армении - о предстоящей игре с Латвией
Фото ffa.am
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился своими ожиданиями от матча против Латвии в отборе на Евро-2024.
"У сборной Латвии неплохая команда. Они хорошо играли в Уэльсе. Считаю, что они не заслуживали поражения в домашнем матче с Турцией. Там было стечение обстоятельств. С нами они хорошо играли в Ереване. Понятно, что у людей свои амбиции, они хотят взять очки. Нас ждет очень тяжелая игра.
Мы концентрируемся на каждой игре по отдельности. Когда я возглавил сборную Армении, я сказал, что наша цель - выйти на Евро. Но мы играем от матча к матчу и не смотрим сейчас в турнирную таблицу. Нас ждет самая важная игра. Оттуда и будем отталкиваться", - сказал Петраков.
Матч Латвия - Армения состоится сегодня, 12 откября. Начало - в 19:00 по Киеву. Армяне с 7 очками занимают 3-е место в группе D.
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