Польша - Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Сборной Польши нужно побеждать Чехию в последнем для себя матче группы. Но даже этих 3 очка могут не вывести поляков на Евро-2024, ведь у других команд еще останутся по одной игре в запасе. Правда, отдадут ли чехи эту победу?

Квалификация к Евро-2024

Группа Е, 8-й тур

Варшава, Национальный стадион (PGE Narodowy)

Польша - Чехия. 21:45

Видеотрансляция - Megogo, Футбол 3