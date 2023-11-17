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Польша - Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Последний шанс для поляков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборной Польши нужно побеждать Чехию в последнем для себя матче группы. Но даже этих 3 очка могут не вывести поляков на Евро-2024, ведь у других команд еще останутся по одной игре в запасе. Правда, отдадут ли чехи эту победу?
Квалификация к Евро-2024
Группа Е, 8-й тур
Варшава, Национальный стадион (PGE Narodowy)
Польша - Чехия. 21:45
Видеотрансляция - Megogo, Футбол 3
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