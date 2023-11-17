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Роналду в 38 лет забил 10 голов за сборную. Ранее это никому не удавалось
Криштиану установил уникальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне сборных в 38 лет.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии на 46-й минуте поразил ворота сборной Лихтенштейна в гостевом матче квалификации Евро-2024 (2:0).
Это 10-й гол Криштиану за национальную сборную в возрасте 38 лет. Ранее это никому не удавалось.
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