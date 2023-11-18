Димарко: С Украиной мы должны быть осторожными на каждой минуте игры

Продолжаем следить за тем, что говорят игроки Украины и Италии накануне решающего поединка за выход из группы. Несколько слов сказал и левый защитник "Скуадры Адзурры" Федерико Димарко.

Все матчи на международном уровне тяжелые, но, возможно, вы можете поймать команду, у которой плохой день. Но Украина - сильная национальная команда, и мы должны быть осторожными на каждой минуте игры.

Я думаю, что отбор на Евро - это почти обязательство. Италия выиграла последний, и болельщики требуют, чтобы мы снова прошли квалификацию.