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Димарко: С Украиной мы должны быть осторожными на каждой минуте игры
Все ждут день игры с нетерпением
Фото: EURO2024/Twitter
Продолжаем следить за тем, что говорят игроки Украины и Италии накануне решающего поединка за выход из группы. Несколько слов сказал и левый защитник "Скуадры Адзурры" Федерико Димарко.
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Все матчи на международном уровне тяжелые, но, возможно, вы можете поймать команду, у которой плохой день. Но Украина - сильная национальная команда, и мы должны быть осторожными на каждой минуте игры.
Я думаю, что отбор на Евро - это почти обязательство. Италия выиграла последний, и болельщики требуют, чтобы мы снова прошли квалификацию.
Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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